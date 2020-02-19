Як знищити Maserati: Мілевський взяв інтерв’ю у Селезньова



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Дві легенди Instagram Мілевського

Колишній футболіст Артем Мілевський нарешті займається улюбленою справою

Ексзірка команди київського Динамо та решти менш культових команд - Артем Мілевський на початку 2020 року став YouTube-блогером. Його нестандартний та відверто босяцький підхід до спортивного шоу миттєво декласував конкурентів на цій ниві, вдобреній добрячим екскриментом, - зараз він став лідером галузі.

Кожне відео від каналу «‎Міля»‎ стає подією, а самі ролики легко долають показники в сотні тисяч, про які конкуренти можуть лише мрияти.

У новому випуску від 19 лютого Мілевський і ко поїхали до Туреччини, де у місцевій Другій лізі грає Євген «‎Тунець»‎ Селезньов.

Відео вийшло кумедним і яскравим, попри те, що Селезньов не міг слова зв’язати без матюччя, Мілевському вдалося витягти з футболіста чимало цікавого, зокрема - майже інтимні подробиці часів “ситих років” українського футболу.

Переповідати все нема жодного сенсу - краще дивіться все самі, але пам'ятайте, що то все 18+