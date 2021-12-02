У Китаю забрали всі турніри через секс-скандал з тенісисткою

Жіноча тенісна асоціація зазнає великих фінансових збитків

Жіноча тенісна асоціація оголосила про тимчасове припинення проведення турнірів у Китаї. Це рішення викликане зникненням та можливим знаходженням у небезпеці ексчемпіонки Вімблдона у парному розряді Шуай Пен. Про це в офіційній заяві повідомив голова WTA Стів Саймон.

«За повної підтримки ради директора я оголошую про тимчасове призупинення всіх турнірів WTA у Китаї та Гонконгу. Не розумію, як я збережу самоповагу і проситиму тенісисток змагатися там, де Шуай Пен не дозволяють вільно говорити. Там, де на неї, схоже, чинять тиск, щоб отримати спростування звинувачень у сексуальному насильстві. Враховуючи поточний стан справ, я також дуже стурбований тими ризиками, які гравці та персонал можуть зазнати, якщо ми проведемо турніри в Китаї у 2022 році», – йдеться у заяві Саймона.

На початку листопада Шуай Пен звинуватила колишнього віце-прем'єра Китаю у сексуальному насильстві. Після цього у пошуку місцевої соцмережі заблокували її ім'я та слово «теніс», а місцезнаходження самої Пен не було відоме протягом двох тижнів. Через 14 днів китайські держмедіа опублікували листа Шуай, в якому вона відмовлялася від звинувачень, але в WTA не повірили в безпеку тенісистки.

Через скасування турнірів у Китаї WTA втратить $1 млрд.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету поговорив зі зниклою тенісисткою.