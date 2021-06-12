Чоловіки не плачуть. Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator
У напівсередній вазі він здолав в октагоні бразильця Ліму
Непереможний боєць Ярослав Амосов (26-0) здолав за очками бразильця Дугласа Ліму (32-9) і став чемпіоном Bellator в напівсередній вазі. Це перший успіх українців на турнірах такої категорії.
Амосов вже через дві хвилини після початку бою оформив тейкдаун і поклав суперника на лопатки, зберігаючи контроль до кінця раунду. Другий раунд пройшов за схожим сценарієм, за якого Амосов в стійці не зазнав шкоди. Українець скорочував дистанцію і стягував суперника на канвас. Ліма в кінцівці ударом знизу розбив Амосову брову і спробував виконати важіль ліктя, але безуспішно.
An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
За підсумками п'яти раундів судді віддали перемогу Амосову.
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