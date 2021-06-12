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    Чоловіки не плачуть. Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator

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    Амосов переміг рішенням суддів - Чоловіки не плачуть. Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator
    Амосов переміг рішенням суддів
    Фото з відкритих джерел

    У напівсередній вазі він здолав в октагоні бразильця Ліму

    Непереможний боєць Ярослав Амосов (26-0) здолав за очками бразильця Дугласа Ліму (32-9) і став чемпіоном Bellator в напівсередній вазі. Це перший успіх українців на турнірах такої категорії.

    Амосов вже через дві хвилини після початку бою оформив тейкдаун і поклав суперника на лопатки, зберігаючи контроль до кінця раунду. Другий раунд пройшов за схожим сценарієм, за якого Амосов в стійці не зазнав шкоди. Українець скорочував дистанцію і стягував суперника на канвас. Ліма в кінцівці ударом знизу розбив Амосову брову і спробував виконати важіль ліктя, але безуспішно.

    За підсумками п'яти раундів судді віддали перемогу Амосову.

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    Теги: бокс ММА
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    Чоловіки не плачуть. Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator