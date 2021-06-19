Ломаченко завершив підготовку до поєдинку з Накатані

Українець проведе бій у Лас-Вегасі 26 червня

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) завершив підготовку до поєдинку проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Бій пройде за тиждень, 26 червня, у Лас-Вегасі.

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Про це повідомив менеджер боксера Егіс Клімас. Він опублікував світлину, на якій Василь стоїть разом зі спаринг-партнерами Альбертом Беллом, Джеремі Хіллом і Стівеном Галеано.

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