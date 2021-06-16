Усик і Джошуа мають провести два поєдинки

У разі, якщо перший бій виграє Усик, британський боксер скористається правом на реванш

Чинний чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа і колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик можуть провести не один поєдинок, а два. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Джошуа, у якого зірвався бій з Тайсоном Ф'юрі, може стати Усик, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

«Едді Хірн підтвердив, що в контракті на бій за участю Ентоні Джошуа і Олександра Усика є опція реваншу (якщо Усик переможе). Обидві сторони погодилися, незважаючи на те що перший бій - це обов'язковий захист Джошуа. Угода також включає пункт про другий бій, якщо Усик програє», – написав журналіст у своєму «твіттері».

Раніше став відомий розподіл гонорарів між Джошуа та Усиком.