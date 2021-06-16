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    Усик і Джошуа мають провести два поєдинки

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    Олександр Усик налаштований на два поєдинки - Усик і Джошуа мають провести два поєдинки
    Олександр Усик налаштований на два поєдинки
    Фото з відкритих джерел

    У разі, якщо перший бій виграє Усик, британський боксер скористається правом на реванш

    Чинний чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа і колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик можуть провести не один поєдинок, а два. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон.

    Раніше повідомлялося, що наступним суперником Джошуа, у якого зірвався бій з Тайсоном Ф'юрі, може стати Усик, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

    «Едді Хірн підтвердив, що в контракті на бій за участю Ентоні Джошуа і Олександра Усика є опція реваншу (якщо Усик переможе). Обидві сторони погодилися, незважаючи на те що перший бій - це обов'язковий захист Джошуа. Угода також включає пункт про другий бій, якщо Усик програє», – написав журналіст у своєму «твіттері».

    Раніше став відомий розподіл гонорарів між Джошуа та Усиком.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик і Джошуа мають провести два поєдинки