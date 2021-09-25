Джошуа розкрив план на бій з Усиком за три чемпіонські пояси

Британський боксер розповів, що в боксі вага і м’язи вже не в пріоритеті

У ніч з 25-го на 26-е вересня в Лондоні володар чемпіонських поясів за версіями WBA Super, IBF та WBO Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них – нокаутом, 1 поразка) захищатиме звання найсильнішого боксера в світі в поєдинку з претендентом з України Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них – нокаутом). Британець розповів, як діятиме в ринзі.

«Боксери часто піднімаються у ваговій категорії. І часто їм це йде на користь. Я не дивлюся на Усика, як на екс-крузера. Знаю, що він великий боєць, великий чемпіон. Я звик до того, щоб постійно приймати найскладніші виклики. Але не вважаю, що зараз перебуваю під якимось нереальним тиском. Я хочу битися з Усиком і з іншими найсильнішими боксерами. Тільки так ти зрозумієш, чого вартий насправді.

Я вийду в ринг легкий як пір'їнка. План на бій – намотувати кола по периметру рингу настільки люто, щоб нічого не пропустити. Загалом, планую «велосипед» зі стартового гонгу і до самого переможного кінця. Я не переймаюсь з приводу ваги. Вся справа в тому, що на топ-рівні ви не можете знищувати суперників в стартових раундах. Різний рівень боксерів змушує по-різному готуватися до боїв. І я вже цього навчився. Тому вага і м'язи вже давно не в пріоритеті».

Боксерський вечір на стадіоні «Тоттенгем Готспур» розпочнеться о 21:00. Джошуа і Усик вийдуть на ринг орієнтовно після опівночі.

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