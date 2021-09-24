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    Усик поступився Джошуа на зважуванні

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    Ентоні Джошуа виявився важчим за Олександра Усика на 8 кг - Усик поступився Джошуа на зважуванні
    Ентоні Джошуа виявився важчим за Олександра Усика на 8 кг
    Фото з відкритих джерел

    Українець легший за чемпіона на цілих вісім кілограмів

    Олександр Усик вже встиг відчути різницю між важкою ваговою категорією і надважкою. На зважуванні перед поєдинком з Джошуа виявилося, що українець легший на цілих 8 кг. Крім того, британець вищий і має більший розмах рук.

    Ваги показали, що Усик «підкачався» до 100,3 кг, тоді як під Джошуа ваги за день до поєдинку показали 108,6 кг.

    Перевага, як видно, відчутна, але щось схоже було й перед попереднім поєдинком Усика – проти Дерека Чисори. Але українця це не зупинило і він переміг.

    Усик і Джошуа вийдуть у ринг 25 вересня. Поєдинок відбудеться на лондонській арені «Тоттенгем Готспур». Де дивитися.

    Раніше брати Клички зробили прогнози на поєдинок Джошуа – Усик.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик поступився Джошуа на зважуванні