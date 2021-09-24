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    Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів (відео)

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    Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Наступного разу боксери зустрінуться в рингу 25 вересня

    Офіційні процедури перед поєдинком за звання чемпіона світу з боксу завершені. Ентоні Джошуа, володар титулів титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі і Олександр Усик, претендент на чемпіонські пояси, провели зважування і вийшли на останню дуель поглядів. Як і попередня, вона завершилася внічию.

    Усик і Джошуа вийдуть у ринг 25 вересня. Поєдинок відбудеться на лондонській арені «Тоттенгем Готспур». Де дивитися.

    Усик – Джошуа: усе цікаве навколо бою за титули чемпіона світу.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів (відео)