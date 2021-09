Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів (відео)

Офіційні процедури перед поєдинком за звання чемпіона світу з боксу завершені. Ентоні Джошуа, володар титулів титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі і Олександр Усик, претендент на чемпіонські пояси, провели зважування і вийшли на останню дуель поглядів. Як і попередня, вона завершилася внічию.

FINAL FACE OFF



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR