Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів (відео)

Наступного разу боксери зустрінуться в рингу 25 вересня

Офіційні процедури перед поєдинком за звання чемпіона світу з боксу завершені. Ентоні Джошуа, володар титулів титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі і Олександр Усик, претендент на чемпіонські пояси, провели зважування і вийшли на останню дуель поглядів. Як і попередня, вона завершилася внічию.

FINAL FACE OFF



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021

Усик і Джошуа вийдуть у ринг 25 вересня. Поєдинок відбудеться на лондонській арені «Тоттенгем Готспур». Де дивитися.

Усик – Джошуа: усе цікаве навколо бою за титули чемпіона світу.