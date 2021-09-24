Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів (відео)
Наступного разу боксери зустрінуться в рингу 25 вересня
Офіційні процедури перед поєдинком за звання чемпіона світу з боксу завершені. Ентоні Джошуа, володар титулів титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі і Олександр Усик, претендент на чемпіонські пояси, провели зважування і вийшли на останню дуель поглядів. Як і попередня, вона завершилася внічию.
FINAL FACE OFF— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
IBF
WBA Super
WBO
IBO
World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR
Усик і Джошуа вийдуть у ринг 25 вересня. Поєдинок відбудеться на лондонській арені «Тоттенгем Готспур». Де дивитися.
Усик – Джошуа: усе цікаве навколо бою за титули чемпіона світу.
Читайте також: