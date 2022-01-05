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    Прем'єр Австралії має намір відправити Джоковича з Зеленого континенту першим літаком

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    Новак Джокович ризикує пропустити Відкритий чемпіонат Австралії - Прем'єр Австралії має намір відправити Джоковича з Зеленого континенту першим літаком
    Новак Джокович ризикує пропустити Відкритий чемпіонат Австралії
    фото з відкритих джерел

    Перша ракетка світу має довести, чому він не може бути вакцинований

    Новак Джокович, який опублікував на своїй сторінці в соцмережах пост про те, що він вирушає на Відкритий чемпіонат Австралії, має довести, чому він не може бути вакцинований від коронавірусу. В іншому випадку йому доведеться залишити Зелений континент. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

    «Новак Джокович після прибуття в Австралію, якщо він не вакцинований, має надати прийнятний доказ того, що він не може бути вакцинований з медичних міркувань, щоб подорожувати на тих самих умовах, що й повністю вакциновані люди. Якщо цих доказів виявиться недостатньо, до нього будуть ставитися так само, як і до інших, і він вирушить додому першим літаком. Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил», – наводить слова чиновника Daily Mail.

    Новак Джокович перемагав на відкритому чемпіонаті Австралії три останні роки.

    Australian Open візьме старт 17 січня.

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Прем'єр Австралії має намір відправити Джоковича з Зеленого континенту першим літаком