Прем'єр Австралії має намір відправити Джоковича з Зеленого континенту першим літаком

Перша ракетка світу має довести, чому він не може бути вакцинований

Новак Джокович, який опублікував на своїй сторінці в соцмережах пост про те, що він вирушає на Відкритий чемпіонат Австралії, має довести, чому він не може бути вакцинований від коронавірусу. В іншому випадку йому доведеться залишити Зелений континент. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

«Новак Джокович після прибуття в Австралію, якщо він не вакцинований, має надати прийнятний доказ того, що він не може бути вакцинований з медичних міркувань, щоб подорожувати на тих самих умовах, що й повністю вакциновані люди. Якщо цих доказів виявиться недостатньо, до нього будуть ставитися так само, як і до інших, і він вирушить додому першим літаком. Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил», – наводить слова чиновника Daily Mail.

Новак Джокович перемагав на відкритому чемпіонаті Австралії три останні роки.

Australian Open візьме старт 17 січня.