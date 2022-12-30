У Бразилії оголошено триденну жалобу у зв'язку зі смертю Пеле – указ президента країни

Президент країни Жаїр Болсонару висловив співчуття родині легендарного бразильця

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу після смерті легендарного футболіста Пеле. Про це повідомляє CNN Brasil.

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Глава держави звернувся до родичів ексфутболіста. Він висловив співчуття, а також додав, що Пеле «відкрив Бразилію світу».

Нагадаємо, що Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, помер увечері 29 грудня. Останнім часом колишній футболіст мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Захворювання виявили у Пеле восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї. У зв'язку з цим його стан поступово погіршувався, і в кінці листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю. Пізніше лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.