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У Бразилії оголошено триденну жалобу у зв'язку зі смертю Пеле – указ президента країни

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Бразилії оголошено триденну жалобу у зв'язку зі смертю Пеле – указ президента країни
Пеле помер увечері 29 грудня
фото із соцмереж

Президент країни Жаїр Болсонару висловив співчуття родині легендарного бразильця

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу після смерті легендарного футболіста Пеле. Про це повідомляє CNN Brasil.

Глава держави звернувся до родичів ексфутболіста. Він висловив співчуття, а також додав, що Пеле «відкрив Бразилію світу».

Нагадаємо, що Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, помер увечері 29 грудня. Останнім часом колишній футболіст мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Захворювання виявили у Пеле восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї. У зв'язку з цим його стан поступово погіршувався, і в кінці листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю. Пізніше лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Бразилія Пеле

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