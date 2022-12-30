Смерть Пеле: статую Христа-Спасителя підсвітять в кольори бразильського прапора

У Бразилії вже почали готуватися до похорону Пеле

Статую Ісуса Христа, розташовану на вершині гори Корковаду в Ріо-де-Жанейро, буде підсвічено новими кольорами у четвер. Про це повідомляє ge Globo.

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За інформацією джерела, статуя Христа-Спасителя, історична пам'ятка, що знаходиться в Ріо-де-Жанейро, буде освітлена зеленим і жовтим кольорами протягом усього вечора в четвер на честь Пеле.

Раніше рідні футболісти почали з ним прощатися. У Бразилії вже почали готуватися до похорону Пеле: на відео було знято золоту труну.

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Захворювання виявили у Пеле восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї. У зв'язку з цим його стан поступово погіршувався, і 29 листопада 2022 року він був госпіталізований для проведення тестів та перепризначення курсу лікування.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу після смерті легендарного футболіста Пеле.

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.