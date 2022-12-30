Президент Бразилії зізнався, що був злий на легендарного Пеле

Луїс Інасіо Лула да Сілва бачив, як Пеле грає наживо в Пакаембу та Морумбі

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відреагував на смерть Пеле. Про це Лула повідомив у своєму Twitter.

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Пеле часто перемагав «Корінтіанс», за який вболівав президент Бразилії.

«У мене був привілей, якого не мали молоді бразильці: я бачив, як Пеле грає наживо в Пакаембу та Морумбі. Коли він отримував м’яч, завжди робив щось особливе, що часто закінчувалося голом.

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Зізнаюся, я був злий на Пеле, тому що він завжди перемагав мій «Корінтіанс». Але, перш за все, я захоплювався ним. І незабаром гнів поступався місцем пристрасті від того, як він грає у футболці національної збірної Бразилії з десятим номером.

Пеле покинув нас. Він вирушив на небеса, щоб грати зі своїм великим партнером по «Сантосу» Коутіньо. Тепер він знаходиться в компанії стількох вічних зірок: Діді, Гаррінча, Нілтон Сантос, Сократес, Марадона...

Пеле залишив упевненість: ніколи не було такої десятки, як він. Дякую, Пеле», – написав Лула.

Легендарний бразильський футболіст Пеле помер у віці 82 років. Він тривалий час боровся із онкологією.

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Раніше повідомлялось, що хворий на рак Пеле попрощався з родиною.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.