Евандер Холіфілд: «Усику буде важко в супертяжах, але стати чемпіоном і не повинно бути легко»



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Легендарний боксер відреагував на перехід українця в вищу вагову категорію

Колишній чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд оцінив шанси абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) в суперважкій вазі.

«Усик дійсно хороший боєць, у нього є навички, і він лівша. Він рухається вгору, але суперважковаговики сьогодні більші, тому я думаю, що йому може бути важко.



Українець буде битися з двометровими хлопцями. За моїх часів суперважковаговики були великими, але вони не вміли стрибати, як я. В Усика теж повинно це вийти.

Багато що також буде залежати від того, з ким він буде битися. У нас було кілька великих боксерів в суперважкій вазі, але в сучасну епоху аматорська програма принаймні в Америці, не така хороша, як була. Це проявляється, коли справа доходить до спритності великих хлопців.

Усик може дуже швидко рухатися в суперважкій вазі. Майк Тайсон при невеликих габаритах був чемпіоном світу в цій вазі. Коли ми були любителями, я міг досягти успіху з ним у спарингу. Він бив сильніше, але мої руки були довші його. Він міг сильно вдарити, але я міг бити його весь день і всю ніч.

Я чув, що Усик добре провів спаринг з Володимиром Кличком. Якщо це так, то він знає, що може впоратися з суперважковаговиками. Йому буде нелегко, але стати чемпіоном світу в суперважкій вазі ніколи не повинно бути легко», - сказав Холіфілд.



Нагадаємо, Усик і Такам домовилися про бій. Це буде дебют українця в суперважкій вазі. Поєдинок пройде 18 травня в Чикаго.



