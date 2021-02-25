Ефектна бійка «прикрасила» поєдинок чемпіонату України з хокею (відео)

Ілля Бабрусев зчепився з Станіславом Тунхузіним

Вчора, 24 лютого, відбувся центральний поєдинок 37 туру чемпіонату України з хокею, в якому «Кременчук» вдома приймав «Донбас». Донеччани поступилися городянам з рахунком 2:5.

Також поєдинок запам'ятався кількоми бійками. Одна з них спалахнула в кінці першого періоду після того, як Станіслав Тунхузін ефектним силовим прийомом відправив на лід Артема Дубініна. Ілля Бабрусев вирішив заступитися за партнера і зчепився з Тунхузіним.

Що ж стосується самої гри, то, як інформує np.pl.ua, хокеїсти «Кременчука» ударно почали перший період – вже на другій хвилині Гриценко закинув шайбу в більшості. Через шість хвилин у воротах «Донбасу» влетіла друга шайба – Ворона з передачі Алексюка засмутив Трифонова. На цьому підопічні Савицького не зупинилися і незабаром Денискин збільшив перевагу команди до 3:0. Чібірев відразу відреагував на третю пропущену шайбу тайм-аутом, який команді пішов на користь – Шишлянніков після асиста Сигарьова скоротив відставання.

Другий період, на відміну від першого, пройшов без закинутих шайб. Команди досить багато атакували, але ось переграти голкіперів нікому не вдалося. Стражі воріт стали справжніми героями другого ігрового відрізка.

Діючі чемпіони України не зменшили обертів і в завершальному періоді – Денискин і Гриценко ще по разу відзначилися у воротах донеччан. На це підопічні Чібірева відповіли результативним кидком Ляльки – 5:2 на користь «городян».