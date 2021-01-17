Дербі з характером. «Сокіл» поступався, але дотис «Вовків» на рідному льоду (фоторепортаж)

Героєм зустрічі став нападник «соколят» Антон Рубан

«Сокіл» здобув непросту перемогу в серії післяматчевих буллітів у київському дербі з «Крижаними Вовками» у рамках регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

«Сокіл» (Київ) – «Крижані Вовки» (Київ) – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 - Геффернан (Анкудінов), 49:09. 1:1 – Антон Рубан (Єгор Кузьменко), 52:20. 2:1 – Антон Рубан (переможний булліт)

«Сокіл» повернувся у рідний спорткомплекс АТЕК після затяжної семи матчевої виїзної серії, яку команда загалом провела успішно (п’ять перемог). Якби не поразка в заключному з цих матчів проти «Білого Барса». Сенсаційна невдача в грі з аутсайдером спонукала наставника «соколят» Олега Шафаренка вдатися до певних кадрових змін. До складу на матч із «Вовками» він не включив відразу трьох молодих гравців – оборонця Михайла Васильєва, нападників Богдана Середницького і Олексія Сиротенка.

«Вони такі втомлені. Трохи їх погодуємо, нехай прийдуть у себе», – іронічно прокоментував «Главкому» своє рішення тренер.

Крім того, в обоймі «Сокола» надалі відсутні оборонець першої ланки Павло Голубич, який здає іспити в рідній Білорусі і нападник Дмитро Німенко, котрий продовжує відновлюватися після отриманого пошкодження.

Володіючи впродовж усієї зустрічі великою перевагою, підопічні Шафаренка ніяк не могли розпечатати воріт Андрєя Стельмаха, а в середині третього періоду ще й пропустили – контратаку потужним кидком завершив канадський нападник «вовків» Шейн Геффернан.

Відігратися і перевести гру в овертайм «Соколу» допомогла 15 в сезоні шайба найкращого снайпера команди Антона Рубана. Він же реалізував вирішальний булліт, котрий приніс команді чергових два очки. До того двічі вперед у серії штрафних виходили «вовки» - Дмитра Кубрицького переграли Константін Карпов і Данило Булах. Та Андрєй Смирнов та Єгор Кузьменко ці шайби відіграли, а потім настав час Рубана.

«Сьогодні хлопці вийшли на гру відповідальнішими, – коментує перемогу Шафаренко. – Уже не було «хі-хі, ха-ха», як у минулому поєдинку з «Білим Барсом». Сьогодні не було недонастрою. Всі хотіли виграти. Ставили на овертайм, щоб забити. Були два відмінні моменти. Але не забили. Хотів би відзначити воротаря «Вовків». На голові сьогодні стояв. Красень».

«З «Кременчуком» ми півтора періоду грали так само добре, - говорить наставник «Вовків» Ігор Архипенко. – Але тоді в третьому періоді четвертий гол нас трохи надломив (кияни програли 2:10 – «Главком»). Сьогодні вдалося всю гру витримати в одному темпі. Тому такий результат. А булліти? Весь час готуємося на них, але ніяк виграти не можемо. Поки я головний тренер, для нас це уже третя серія. І знову поразка».

З 37 очками «Сокіл» залишається в таблиці третім. Вище «Донбас» (44 очки) і «Кременчук» (39). «Крижані Вовки» з дев’ятьма очками таблицю замикають. Від «Білого Барса», який іде сьомим, вони відстають на три пункти.

Іван Вербицький, «Главком»