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    Ефектне влучання Михайлюка ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Ефектне влучання Михайлюка ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
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    Українець зіграв у п’яти передсезонних поєдинках НБА

    Влучання українського захисника «Детройта» Святослава Михайлюка з-за дуги ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА.

    У складі «Детройта» українець зіграв у п’яти поєдинках Літньої ліги. Його команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася «Брукліну» – 85:105.

    Наразі Михайлюк перебуває в Україні, де в складі національної збірної бере участь у перших тренувальних зборах на чолі з латвійцем Айнарсом Багатскісом. 

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