Ефектне влучання Михайлюка ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА (відео)
Святослав Михайлюк
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Українець зіграв у п’яти передсезонних поєдинках НБА
Влучання українського захисника «Детройта» Святослава Михайлюка з-за дуги ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА.
У складі «Детройта» українець зіграв у п’яти поєдинках Літньої ліги. Його команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася «Брукліну» – 85:105.
Наразі Михайлюк перебуває в Україні, де в складі національної збірної бере участь у перших тренувальних зборах на чолі з латвійцем Айнарсом Багатскісом.
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