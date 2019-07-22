Ефектне влучання Михайлюка ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА (відео)



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Святослав Михайлюк PistonPowered

Українець зіграв у п’яти передсезонних поєдинках НБА

Влучання українського захисника «Детройта» Святослава Михайлюка з-за дуги ввійшло в топ-5 моментів Літньої ліги НБА.

У складі «Детройта» українець зіграв у п’яти поєдинках Літньої ліги. Його команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася «Брукліну» – 85:105.

Наразі Михайлюк перебуває в Україні, де в складі національної збірної бере участь у перших тренувальних зборах на чолі з латвійцем Айнарсом Багатскісом.

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