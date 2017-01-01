Екс-гравець «Шахтаря» може стати одноклубником екс-гравця «Динамо» у Німеччині
- Вчора, 21:53
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У ЗМІ ширяться чутки, що Генріх Мхітарян хоче повернутися у «Боруссію»
Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян хоче повернутися у дортмундську «Боруссію».
Принаймні, про це повідомляє Bild.
Вірменин незадоволений своїм становищем у складі «МЮ», а головний тренер команди Жозе Моурінью згоден його продати за хорошу суму.
Раніше директор «Боруссії» Ганс-Йоахім Ватцке заявив, що не уявляє собі повернення Мхітаряна у команду.
Півзахисник виступав у складі німецького клубу протягом трьох сезонів до переходу в «МЮ».
За той час він провів 139 матчів у всіх турнірах, в яких забив 41 гол.
Водночас, за «Боруссію» наразі виступає колишній футболіст «Динамо» Андрій Ярмоленко.
Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» готовий продати колишнього футболіста «Шахтаря».
Також повідомлялося, що Мхітарян в 8-й раз визнаний найкращим футболістом Вірменії.