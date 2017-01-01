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    Екс-гравець «Шахтаря» може стати одноклубником екс-гравця «Динамо» у Німеччині

    У ЗМІ ширяться чутки, що Генріх Мхітарян хоче повернутися у «Боруссію»
    Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян хоче повернутися у дортмундську «Боруссію». Принаймні, про це повідомляє Bild. Вірменин незадоволений своїм становищем у складі «МЮ», а головний тренер команди Жозе Моурінью згоден його продати за хорошу суму. Раніше директор «Боруссії» Ганс-Йоахім
    • Вчора, 21:53
    • Розсилка
    Генріх Мхітарян
    Генріх Мхітарян

    У ЗМІ ширяться чутки, що Генріх Мхітарян хоче повернутися у «Боруссію»

    Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян хоче повернутися у дортмундську «Боруссію».

    Принаймні, про це повідомляє Bild.

    Вірменин незадоволений своїм становищем у складі «МЮ», а головний тренер команди Жозе Моурінью згоден його продати за хорошу суму.

    Раніше директор «Боруссії» Ганс-Йоахім Ватцке заявив, що не уявляє собі повернення Мхітаряна у команду.

    Півзахисник виступав у складі німецького клубу протягом трьох сезонів до переходу в «МЮ».

    За той час він провів 139 матчів у всіх турнірах, в яких забив 41 гол.

    Водночас, за «Боруссію» наразі виступає колишній футболіст «Динамо» Андрій Ярмоленко.

    Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» готовий продати колишнього футболіста «Шахтаря».

    Також повідомлялося, що Мхітарян в 8-й раз визнаний найкращим футболістом Вірменії.

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