Екс-гравець «Шахтаря» може стати одноклубником екс-гравця «Динамо» у Німеччині

У ЗМІ ширяться чутки, що Генріх Мхітарян хоче повернутися у «Боруссію»

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян хоче повернутися у дортмундську «Боруссію». Принаймні, про це повідомляє Bild. Вірменин незадоволений своїм становищем у складі «МЮ», а головний тренер команди Жозе Моурінью згоден його продати за хорошу суму. Раніше директор «Боруссії» Ганс-Йоахім



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Генріх Мхітарян

У ЗМІ ширяться чутки, що Генріх Мхітарян хоче повернутися у «Боруссію»

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Генріх Мхітарян хоче повернутися у дортмундську «Боруссію».

Принаймні, про це повідомляє Bild.

Вірменин незадоволений своїм становищем у складі «МЮ», а головний тренер команди Жозе Моурінью згоден його продати за хорошу суму.

Раніше директор «Боруссії» Ганс-Йоахім Ватцке заявив, що не уявляє собі повернення Мхітаряна у команду.

Півзахисник виступав у складі німецького клубу протягом трьох сезонів до переходу в «МЮ».

За той час він провів 139 матчів у всіх турнірах, в яких забив 41 гол.

Водночас, за «Боруссію» наразі виступає колишній футболіст «Динамо» Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» готовий продати колишнього футболіста «Шахтаря».

Також повідомлялося, що Мхітарян в 8-й раз визнаний найкращим футболістом Вірменії.