«Манчестер Юнайтед» готовий продати колишнього футболіста «Шахтаря»

Виручити за Генріха Мхітаряна манкуніанці хочуть 35 млн фунтів

«Манчестер Юнайтед» готовий взимку продати хавбека команди Генріха Мхітаряна. Керівництво клубу готове вислухати пропозиції потенційних покупців, однак хоче отримати за вірменина не менше 35 млн фунтів, повідомляє Daily Star. Також джерело стверджує, що за ситуацією із Генріхом пильно стежить «Арсенал», передає



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Генріх Мхітарян

Виручити за Генріха Мхітаряна манкуніанці хочуть 35 млн фунтів

«Манчестер Юнайтед» готовий взимку продати хавбека команди Генріха Мхітаряна.

Керівництво клубу готове вислухати пропозиції потенційних покупців, однак хоче отримати за вірменина не менше 35 млн фунтів, повідомляє Daily Star.

Також джерело стверджує, що за ситуацією із Генріхом пильно стежить «Арсенал», передає ua-football.com.

Арсен Венгер чекає розвитку подій з можливим відходом форварда Алексіса Санчеса та розглядає кандидатуру Мхітаряна в якості потенційної заміни чилійцю.

Останнім часом Мхітарян втратив довіру Жозе Моурінью та вже давно не потрапляє у стартовий склад «червоних дияволів».

Нагадаємо, Генріх перебрався у дортмундську «Боруссію» із донецького «Шахтаря» у 2013 році. А у 2016-му вірменин перейшов у «Манчестер Юнайтед».

Була інформація, що «Інтер» хоче взимку орендувати екс-гравця «Шахтаря».

Окрім того, Мхітарян увосьме був визнаний найкращим футболістом Вірменії.