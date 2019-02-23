Тренер Чорногорії: Ми ставили завдання, щоб лідера українців вилучили

Звездан Мітровіч близький до того, щоб вивести Чорногорію в фінальну частину Кубка світу Іван Вербицький

Звездан Мітровіч прокоментував переможний матч проти збірної України у відборі до Кубка світу-2019

Вчора, 22 лютого, збірна України з баскетболу зазнала на паркеті київського Палацу спорту поразки 74:76 від чорногорців і втратила всі шанси вийти в фінальну частину турніру.

Натомість очолювані Звезданом Мітровічем, тренером, який впродовж 12-ти років працював в Україні, суперники тепер сподівання кваліфікуватися на світову першість мають цілком реальні. Достатньо перемогти у заключному матчі латвійців.

- Нічого магічного не ми здійснювали, - коментує гру проти України Мітровіч «Главкому». - Найголовніше для мене було не допустити паніки в ту мить, коли команда поступалася з різницею в 19 очок. Намагалися чіплятися за кожне очко зубами і спершу до великої перерви скоротили розрив до 14-ти очок. Потреби вмикати божевільний контроль оборони, контроль підбирань не було.

В нас була серйозніша проблема - відсутність «пойнтґарда». Так, Дерек Нітгем 26 очок забив, але він діяв не як «пойнтґард», а як снайпер. Коли немає якісного розігруючого, здатного своєчасно віддати передачу, виникають прості помилки. Все через те, що цю позицію закривали люди, для яких це амплуа не є рідним.

У ту мить, коли сам нервував, намагався тримати себе в руках, щоб передати цей спокій команді. У вирішальний момент, коли суперники забили шість очок поспіль, ми дуже надійно зіграли в обороні. Ми мали перевагу при атаках з-під кільця, однак не забивали надто багато штрафних.

- Лідер української збірної В'ячеслав Кравцов швидко отримав три фоли і змушений був сидіти на лаві більше, ніж йому цього хотілося. Ви свідомо провокували центрового суперників?

- Так. Ми атакували через нього. У нас два великих гравці, яким ми поставили завдання, щоб Кравцова вилучили. Ми ж знаємо, що В'ячеслав може бути корисним не лише в трисекундній зоні і усвідомлювали, що легше проходити через Петрова і друзів, ніж через Кравцова. Це показав зокрема красивий блок-шот Слави на Сеаді Шеховичі. Та й загалом захист у виконанні цього гравця заважав нам підбиратися до кільця українців. Тому мені було важливо, щоб вивести центрового суперників з гри. Коли це сталося, результативність нашої команди суттєво зросла. З'явилися проходи, нарешті почали забивати наші маленькі гравці.

- У паралельному матчі Латвія програла іспанцям. А це означає, що тепер доля другої путівки з нашої групи на Кубок світу вирішиться в очному протистоянні Чорногорії та Латвії.

- Я розраховував, що ми зберігатимемо шанси до заключного туру. Звичайно, перемогти латвійців нам під силу. Але у цьому випадку нам буде значно важче, ніж тим же іспанцям, оскільки Латвія зуміла залучити на заключний поєдинок усіх своїх найсильніших гравців з грецького «Олімпіакоса», італійського «Армані Джинс». Власне, через те я й говорю, що то не є справедливо, коли в тому ж «вікні» на одну команду виходить не дуже сильний склад, а на іншу - повноцінна основа. Однак будемо боротися. Маємо два дні підготовки, щоб спробувати вивести маленьку Чорногорію на чемпіонат світу. Для нас це казка.

25 лютого відбірна кампанія Кубка світу-2019 завершлиться. У цей день Україна зіграє в Словенії, а Чорногорія прийме Латвію.