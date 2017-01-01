Екс-гравець збірної України увійшов у тренерський штаб «Полісся»

Відомий у минулому футболіст буде працювати в Житомирі

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко увійшов у тренерський штаб ФК «Полісся». Про це під час підписання договору з ФК «Полісся» повідомив новоспечений головний тренер клубу Олександр Призетко. «У мене помічник - це Максим Калиниченко. Це мій товариш, і мені з ним комфортно працювати. У нас співпадають



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Максим Калиниченко. Фото: xsport

Відомий у минулому футболіст буде працювати в Житомирі

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко увійшов у тренерський штаб ФК «Полісся».

Про це під час підписання договору з ФК «Полісся» повідомив новоспечений головний тренер клубу Олександр Призетко.

«У мене помічник - це Максим Калиниченко. Це мій товариш, і мені з ним комфортно працювати. У нас співпадають погляди і бажання у плані футболу. Офіційно він помічник, але ми спілкуємося на рівних», - зазначив він.

«Так, за результат відповідаю я і несу відповідальність. А далі життя покаже», - додав Призетко.

Раніше стало відомо, що Олександр Призетко може отримати позов до суду від «Металіста».

Джерело: sportzt.com