Колишній тренер «Металіста» може очолити Полісся

46-річний фахівець близький до підписання контракту з житомирським клубом

Екс-наставник «Металіста» Олександр Призетко – основний кандидат на посаду головного тренера житомирського «Полісся». 46-річний фахівець близький до підписання контракту з «Поліссям» та має очолити команду найближчими днями. Відзначимо, в кінці листопада Володимир Мазяр очолив команду з Житомира, однак,