Колишній тренер «Металіста» може очолити Полісся
- Сьогодні, 12:21
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Олександр Призетко. Фото: Footboom
46-річний фахівець близький до підписання контракту з житомирським клубом
Екс-наставник «Металіста» Олександр Призетко – основний кандидат на посаду головного тренера житомирського «Полісся».
46-річний фахівець близький до підписання контракту з «Поліссям» та має очолити команду найближчими днями.
Відзначимо, в кінці листопада Володимир Мазяр очолив команду з Житомира, однак, пропрацювавши три тижні, покинув «Полісся» заради роботи в казахському «Акжайику».
Нагадаємо, останнім місцем роботи Призетка був «Металіст», який він вивів у Другу лігу України.
Проте пішов через конфлікт з керівництвом харківського клубу.
Раніше стало відомо, що Олександр Призетко може отримати позов до суду від свого колишнього клубу.
Джерело: sportarena.com