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    Колишній тренер «Металіста» може очолити Полісся

    46-річний фахівець близький до підписання контракту з житомирським клубом
    Екс-наставник «Металіста» Олександр Призетко – основний кандидат на посаду головного тренера житомирського «Полісся». 46-річний фахівець близький до підписання контракту з «Поліссям» та має очолити команду найближчими днями. Відзначимо, в кінці листопада Володимир Мазяр очолив команду з Житомира, однак,
    • Сьогодні, 12:21
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    Олександр Призетко.&nbsp;<span>Фото: Footboom</span>
    Олександр Призетко. Фото: Footboom

    46-річний фахівець близький до підписання контракту з житомирським клубом

    Екс-наставник «Металіста» Олександр Призетко – основний кандидат на посаду головного тренера житомирського «Полісся».

    46-річний фахівець близький до підписання контракту з «Поліссям» та має очолити команду найближчими днями.

    Відзначимо, в кінці листопада Володимир Мазяр очолив команду з Житомира, однак, пропрацювавши три тижні, покинув «Полісся» заради роботи в казахському «Акжайику».

    Нагадаємо, останнім місцем роботи Призетка був «Металіст», який він вивів у Другу лігу України.

    Проте пішов через конфлікт з керівництвом харківського клубу.

    Раніше стало відомо, що Олександр Призетко може отримати позов до суду від свого колишнього клубу.

    Джерело: sportarena.com

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