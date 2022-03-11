Екскапітана збірної України позбавили всіх нагород через проросійську позицію

Всі, хто хоч трохи вважає себе українцем, вже поїхали з росії...

Анатолій Тимощук досі не зробив жодної заяви стисовно війни росії проти України

Українські спортивні функціонери нарешті дали оцінку проросійській позиції Анатолія Тимощука.

Комітету з етики та чесної гри та Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив наступні рішення:

позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Нагадаємо, із моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук, колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.

У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК «Баварія» (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України.

Але навіть в такій ситуації, екс-гравець збірної пробив дно ще нижче. Він використав війну, як причину, аби не платити аліменти свої колишній дружині.