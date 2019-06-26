Європейські ігри-2019. День п’ятий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

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Три нагороди українці в середу здобули, а ще п’ять забезпечили

У п’ятий змагальний день, 26 червня, на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) було розіграно ще 16 комплектів нагород.

Доробок української команди за підсумками середи склав три медалі: по сріблу в у веслуванні взяли Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком на байдарці-двійці і Юрій Вандюк з Андрієм Рибачком на каное-двійці, а борець вільного стилю Олександр Хоцянівський виграв бронзу в категорії до 125 кг.

Втрат уже традиційно не бракувало. Досвідчений українець китайського походження Коу Лей у настільному тенісі спершу в півфіналі поступився данцеві Йонатану Ґроту, а потім і в поєдинку за третє місце програв хорвату Томіславу Пучару. Тим самим Коу втратив нагоду взяти медаль на других Європейських іграх поспіль.

Крім Хоцянівського, сперечалися за бронзу ще двоє борців вільного стилю. Але і Тарас Маркович (до 57 кг), і Василь Михайлов (до 74 кг) свої сутички програли.

Таким чином, українська збірна після п’яти повноцінних змагальних днів має 22 нагороди і опустилася на п’яте місце в медальному заліку. Разом з тим, ще мінімум п’ять нагород українці собі ґарантували. Мова про боксерів Миколу Буценка (до 56 кг), Євгена Барабанова (до 69 кг), Олександра Хижняка (до 75 кг) і Віктора Вихриста (понад 91 кг), які вийшли у півфінали і забезпечили собі бодай бронзу, а також про борчиню Юлію Хавалджи (до 53 кг), яка завтра боротиметься у фіналі проти шведки Софії Маттссон. Крім того, в сутичках за бронзу завтра будуть представлені ще троє наших борців — Ґор Оґаннесян (до 65 кг), Муразі Мчедлідзе (до 97 кг) і чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг).

Також судячи з результатів претендентом на медаль найвищого достоїнства буде у п'ятничному фіналі командної першості збірна України з легкої атлетики.

Медальний залік Європейських ігор-2019

(станом на 26.06.2019)

Медалі здобули уже 37 із 50-ти країн учасниць, зокрема Сан-Марино!

У четвер, 27 червня, на Європейських іграх буде розіграно 24 комплекти медалей.