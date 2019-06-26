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    Статті

    Європейські ігри-2019. День п’ятий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

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    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Борець вільного стилю Олександр Хоцянівський - володар бронзи у ваговій категорії до 125 кг
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком виграли срібло на байдарці-двійці (дистанція 1000 м)
    Юрій Вандюк з Андрієм Рибачком вибороли срібло на каное-двійці (дистанція 1000 м)
    Юрій Вандюк з Андрієм Рибачком вибороли срібло на каное-двійці (дистанція 1000 м)
    Юрій Вандюк з Андрієм Рибачком вибороли срібло на каное-двійці (дистанція 1000 м)
    Юрій Вандюк з Андрієм Рибачком вибороли срібло на каное-двійці (дистанція 1000 м)
    НОК України
    • Розсилка

    Три нагороди українці в середу здобули, а ще п’ять забезпечили

    У п’ятий змагальний день, 26 червня, на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) було розіграно ще 16 комплектів нагород.

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    Доробок української команди за підсумками середи склав три медалі: по сріблу в у веслуванні взяли Олександр Сиромятников з Олегом Кухариком на байдарці-двійці і Юрій Вандюк з Андрієм Рибачком на каное-двійці, а борець вільного стилю Олександр Хоцянівський виграв бронзу в категорії до 125 кг.

    Втрат уже традиційно не бракувало. Досвідчений українець китайського походження Коу Лей у настільному тенісі спершу в півфіналі поступився данцеві Йонатану Ґроту, а потім і в поєдинку за третє місце програв хорвату Томіславу Пучару. Тим самим Коу втратив нагоду взяти медаль на других Європейських іграх поспіль.

    Крім Хоцянівського, сперечалися за бронзу ще двоє борців вільного стилю. Але і Тарас Маркович (до 57 кг), і Василь Михайлов (до 74 кг) свої сутички програли.

    Таким чином, українська збірна після п’яти повноцінних змагальних днів має 22 нагороди і опустилася на п’яте місце в медальному заліку. Разом з тим, ще мінімум п’ять нагород українці собі ґарантували. Мова про боксерів Миколу Буценка (до 56 кг), Євгена Барабанова (до 69 кг), Олександра Хижняка (до 75 кг) і Віктора Вихриста (понад 91 кг), які вийшли у півфінали і забезпечили собі бодай бронзу, а також про борчиню Юлію Хавалджи (до 53 кг), яка завтра боротиметься у фіналі проти шведки Софії Маттссон. Крім того, в сутичках за бронзу завтра будуть представлені ще троє наших борців — Ґор Оґаннесян (до 65 кг), Муразі Мчедлідзе (до 97 кг) і чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг).

    Також судячи з результатів претендентом на медаль найвищого достоїнства буде у п'ятничному фіналі командної першості збірна України з легкої атлетики.

    Медальний залік Європейських ігор-2019

    (станом на 26.06.2019)

    screenshot_2019-06-26_medal_standings_2nd_european_games_2019_minsk_belarus
    Медалі здобули уже 37 із 50-ти країн учасниць, зокрема Сан-Марино!

    У четвер, 27 червня, на Європейських іграх буде розіграно 24 комплекти медалей.

     Читайте також: Мала Олімпіада. Календар Європейських ігор-2019
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    бокс веслування Збірна України Олександр Хоцянівський Європейські ігри Олександр Хижняк вільна боротьба Муразі Мчедлідзе Тарас Маркович Ґор Оґаннесян Василь Михайлов жіноча боротьба Юлія Хавалджи-Благиня Алла Черкасова Віктор Вихрист Євген Барабанов Коу Лей Олександр Сиромятников Олег Кухарик Юрій Вандюк Андрій Рибачок Микола Буценко
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