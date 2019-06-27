В очікуванні українського фіналу: три українки під різними прапорами вийшли в 1/2 Євроігор з боротьби



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Наразі Оксана Лівач боролася майже бездоганно UFW

Один український тренер може постати перед конфліктом інтересів

Ще дві українські борчині стали півфіналістками ІІ Європейських ігор у жіночій боротьбі. До львів’янок Юлії Хавалджи (до 53 кг) і Алли Черкасової (до 68 кг), які забезпечили собі місця відповідно у фіналі і сутичці за третє місце вчора, 26 червня, сьогодні додалися Оксана Лівач і Юлія Ткач.

22-річна Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг) навесні цього року вже виграла чемпіонати Європи серед юніорів і дорослих. Тапер вона близька до нагороди Європейських ігор. Вранці Оксана здобула дві перемоги: достроково, на старті другого періоду встановила результат 12:1 у сутичці з румункою Марією-Александрою Кьоклею, а після того у важкому поєдинку, поступаючись 0:1, вирвала перемогу 2:1 над болгаркою Міґленою Селішкою, яку нещодавно перемагала у фіналі чемпіонату Європи.

У півфіналі Лівач зустрінеться з чемпіонкою Європи-2014 серед юніорок Віолетою Чирик із Білорусі. Якщо не станеться сенсації і Оксана вийде у фінал, вона там з великою долею вірогідності зійдеться з чинною чемпіонкою Європейських ігор, семиразовою чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу-2009, призеркою трьох Олімпіад Марією Стадник, яка народилася і вчилася боротися у Львові, а перемоги приносить Азербайджану. Пікантності ситуації додає той факт, що Лівач так само як і її суперницю тренує чоловік Марії Стадник, срібний призер Олімпіади-2008 Андрій Стадник.

Також у фінал вийшла чемпіонка світу-2015, дворазова чемпіонка Європи і срібна призерка Європейських ігор-2015 Юлія Ткач, яка представляє вагову категорію до 62 кг. Юлія на шляху до півфіналу спершу чисто поклала на туше іспанку Лідію Перес, а потім перемогла 6:1 переможницю двох останніх чемпіонатів Європи серед молоді Марію Кузнєцову з РФ. У півфіналі Ткач зустрінеться з однією з найпринциповіших своїх суперниць, чинною чемпіонкою світу і Європи Тайбе Юсейн із Болгарії.

Двоє інших представниць України виступили сьогодні не так вдало. Бронзова призерка чемпіонату світу-2014 Ірина Чихрадзе (в дівоцтві – Харів) в 1/8 фіналу перемогла 3:2 бронзову призерку чемпіонату Європи-2017 Матільд Рів’єр із Франції, але у чвертьфіналі поступилася 2:4 майже непереможній на юніорсько-молодіжному рівні 20-річній Анастасії Нічіті з Молдови, котра поступово переходить у дорослу боротьбу і цьогоріч вже була бронзовою призеркою Євро. Тепер Чихрадзе залишається сподіватися, що її кривдниця переможе у півфіналі білоруску Ірину Курочкіну і вийде у фінал. У такому разі українка побореться у втішному турнірі за бронзу.

Схожа ситуація й у Алли Белінської (до 76 кг). Алла достроково, 10:0, перемогла болгарку Марію Оряшкову, але після того поступилася 0:8 бронзовій призерці чемпіонату світу-2015 і чемпіонату Європи-2017 Епп Має з Естонії. Тепер залишається сподіватися, що естонка ввечері переможе білоруску Василісу Марзалюк і вийде у фінал.

Півфінальні сутички відбудуться сьогодні, починаючи з 18:00. О 18:40 на мінських килимах стартує медальний блок. У фіналі вагової категорії до 53 кг Юлія Хавалжди протистоятиме титулованій шведці Софії Маттссон, а чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг) у боротьбі за бронзу зійдеться з чемпіонкою світу-2012, чемпіонкою Європи-2018 і володаркою олімпійської бронзи-2016 Єнні Франссон зі Швеції.