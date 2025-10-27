Головна Спорт Новини
Ексбоєць UFC заявив, що «Росія привабливіша за США в плані життя в кілька трильйонів разів»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Тактаров: Навіщо взагалі їхати до Америки?

Тактаров: У США тебе вб'ють, зґвалтують і ще винним зроблять

Російський боєць та актор Олег Тактаров, який у 1995 році став першим чемпіоном UFC з РФ, у розмові з пропагандистами порівняв життя в Росії та США. Про це інформує «Главком».

«В Америці будь-який продукт чи послуга у 4 рази, а може й у 10 разів дорожче, ніж у нас. І тебе там вб'ють, зґвалтують і ще винним зроблять. Росія привабливіша за Америку в плані життя в кілька трильйонів разів.

Якби всі говорили російською мовою, особливо люди, які розуміють у житті, а це десь за 40 років, то відсотків 99 американців переїхало б до нас. Чоловіків – точно. А жінкам, навпаки, краще туди їхати, бо там ці хтиві мужики. Навіщо взагалі їхати до Америки? Скільки туди переїхало наших, а щасливих сімей не бачив», – сказав Тактаров.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

