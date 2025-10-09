Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу

Сили оборони атакували Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерська станцію «Єфімовка»

У ніч на 9 жовтня Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Коробковський газопереробний завод є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн кубометрів природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік. Своєю чергою лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка» обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

«На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що атака сталася близько 01:00 ночі.

До слова, уночі окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо. За словами пресслужби компані, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження від ворожої атаки є значними.