Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа
фото: Facebook/Генштаб

Сили оборони атакували Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерська станцію «Єфімовка»

У ніч на 9 жовтня Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Коробковський газопереробний завод є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн кубометрів природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік. Своєю чергою лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка» обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

«На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що атака сталася близько 01:00 ночі.

До слова, уночі окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо. За словами пресслужби компані, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження від ворожої атаки є значними.

Читайте також:

Теги: росія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною темою з РФ, яка долітає до нас, є проблеми з паливом
Накопичувальний ефект поганих новин для Росії
26 вересня, 18:31
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
22 вересня, 12:25
Результати та ступінь ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
23 вересня, 14:37
Російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину
Паливна криза в Росії. Кремль збирається закуповувати бензин за кордоном
30 вересня, 20:31
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23296 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 жовтня, 07:11
Норвегія повідомила, скільки разів РФ порушувала повітряний простір країни цьогоріч
Норвегія повідомила, скільки разів РФ порушувала повітряний простір країни цьогоріч
23 вересня, 15:39
Організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
27 вересня, 09:29
Туреччина не хоче відмовлятись від газу з РФ
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
3 жовтня, 09:47

Політика

Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua