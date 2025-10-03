Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія

Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини

3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття рідним, близьким та колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув сьогодні внаслідок удару російського дрона поблизу Дружківки, передає «Главком».

«Росія продовжує навмисно бити по журналістах — це жахливий злочин і порушення міжнародного гуманітарного права. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності.

Сміливість Антоні Лаллікана в донесенні до світу правди про російську агресію ніколи не буде забута», – зазначив міністр.

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення.

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.