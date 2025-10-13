Головна Світ Політика
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
Ситуація залишається контрольованою, і Естонія не очікує подальших загроз на кордоні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заперечив перебільшення інформації про напруженість на кордоні з Росією, де з’явилися озброєні російські військовослужбовці. За його словами, ситуація не є екстремальною, і все залишатиметься під контролем. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Цахкна пояснив, що на південному сході Естонії є дорога, яка на короткий відрізок перетинає територію Росії. Місцевим жителям дозволено використовувати цей маршрут без зупинок. Однак 10 жовтня на цій дорозі було помічено сім російських військових, що спричинило тимчасове припинення руху для уникнення інцидентів.

«Ситуація на кордоні не є надзвичайною, хоча Росія проявляє трохи більшу активність, ніж раніше», – зазначив міністр. Також він наголосив, що дорога, яка перетинає російську територію, є історичною аномалією, і в майбутньому планується її реконструкція з будівництвом альтернативного маршруту.

Цахкна додав, що ситуація залишається контрольованою, і Естонія не очікує подальших загроз на кордоні.

Нагадаємо, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив проїзд через територіальний анклав Саатсеський чобіт на сході країни. Причиною стало виявлення незвично високої активності на російському боці кордону. Прикордонники зафіксували пересування озброєних груп, що викликало серйозну стурбованість щодо безпеки. 

За даними естонських правоохоронців, в п’ятницю, 10 жовтня, прикордонні патрулі спостерігали значну активізацію на російському боці в районі Саатсе, де було помічено переміщення озброєних груп, що не належать до прикордонної служби. Відеозаписи, надані поліцією, зафіксували сімох озброєних чоловіків, що стояли на дорозі.

