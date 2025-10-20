Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту

«ВСМПО-Авісма» скорочує робочі дні для частини персоналу до травня 2026 року через падіння завантаження виробництва

Найбільший у світі виробник титану «ВСМПО-Авісма» з 1 грудня переведе частину співробітників на скорочений робочий тиждень. Режим неповної зайнятості стосуватиметься переважно адміністративного персоналу і діятиме до 31 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Компанія пояснює рішення необхідністю зберегти операційну стабільність, утримати команду та підготуватися до відновлення ринку. Частина працівників, не задіяних у ключових виробничих процесах, отримує можливість додаткового навчання.

Керівник держкорпорації «Ростєх» Сергій Чемезов повідомляв про падіння завантаження виробництва, частково через заморожене спільне підприємство з Boeing.

«ВСМПО-Авісма» забезпечує 90% виробництва титану в Росії і має повний технологічний цикл – від переробки сировини до випуску готових виробів із високим ступенем механічної обробки.

Режим неповного робочого тижня діятиме до 31 травня 2026 року. Водночас компанія запевнила, що виконуватиме зобов'язання перед клієнтами і партнерами, «зберігаючи позиції лідера світового ринку титану».

Нагадаємо, що «Сєвєрсталь», одна з найбільших металургійних компаній Росії, за підсумками третього кварталу 2025 року отримала прибуток 12,99 млрд рублів – утричі менше, ніж за аналогічний період 2024 року. За дев’ять місяців 2025 року прибуток компанії скоротився на 57%, до 49,74 млрд рублів. Падіння фінансових показників пов’язане з меншим попитом на метал у Росії (зниження на 15%) та несприятливою ситуацією на світовому ринку.