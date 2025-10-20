Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
«ВСМПО-Авісма» скорочує робочий тиждень для частини персоналу
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

«ВСМПО-Авісма» скорочує робочі дні для частини персоналу до травня 2026 року через падіння завантаження виробництва

Найбільший у світі виробник титану «ВСМПО-Авісма» з 1 грудня переведе частину співробітників на скорочений робочий тиждень. Режим неповної зайнятості стосуватиметься переважно адміністративного персоналу і діятиме до 31 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Компанія пояснює рішення необхідністю зберегти операційну стабільність, утримати команду та підготуватися до відновлення ринку. Частина працівників, не задіяних у ключових виробничих процесах, отримує можливість додаткового навчання.

У «ВСМПО-Авісма» назвали цей крок «непростим», але необхідним для збереження «операційної стабільності». Там заявили, що це дозволить утримати команду, підготуватися до відновлення ринку і запропонувати співробітникам додаткове навчання.

Керівник держкорпорації «Ростєх» Сергій Чемезов повідомляв про падіння завантаження виробництва, частково через заморожене спільне підприємство з Boeing.

«ВСМПО-Авісма» забезпечує 90% виробництва титану в Росії і має повний технологічний цикл – від переробки сировини до випуску готових виробів із високим ступенем механічної обробки.

Режим неповного робочого тижня діятиме до 31 травня 2026 року. Водночас компанія запевнила, що виконуватиме зобов'язання перед клієнтами і партнерами, «зберігаючи позиції лідера світового ринку титану».

Нагадаємо, що «Сєвєрсталь», одна з найбільших металургійних компаній Росії, за підсумками третього кварталу 2025 року отримала прибуток 12,99 млрд рублів – утричі менше, ніж за аналогічний період 2024 року. За дев’ять місяців 2025 року прибуток компанії скоротився на 57%, до 49,74 млрд рублів. Падіння фінансових показників пов’язане з меншим попитом на метал у Росії (зниження на 15%) та несприятливою ситуацією на світовому ринку.

Читайте також:

Теги: росія металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США
Сьогодні, 13:00
Під ударом опинився центр Новоросійська, поблизу готелю «Новоросійськ»
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
24 вересня, 15:04
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Зеленський пропонує партнерам створити спільний повітряний щит
Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський
29 вересня, 14:26
Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала
Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана
30 вересня, 11:48
Російський підводний човен сплив біля Франції: НАТО сміється, Москва спростовує
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
13 жовтня, 19:09
Зеленський: Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі
Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу
17 жовтня, 02:48
Андрій Білецький
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
23 вересня, 11:50
У Росії навіть у регіонах, де обіцяють найбільші виплати, кількість нових контрактників не зростає
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
13 жовтня, 07:55

Економіка

Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром
Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни
Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua