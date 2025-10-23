Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп запропонував почекати, а потім побачити, як працюють американські санкції

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського лідера Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії, інформує «Главком».

У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.

«Добре, я радий, що він так вважає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Гаразд, подивимося, подивимося, як усе це спрацює», – сказав Трамп.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Зокрема, Путін назвав санкції США недружнім актом, який не зміцнює російсько-американські відносини. Він нагадав, що американський лідер Дональд Трамп під час свого першого терміну ввів найбільшу кількість санкцій проти РФ.

Як відомо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде врегульовано.

«Це важливий день. Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній. Ми сподіваємося, що вони не протримаються довго і що війна буде врегульована», – заявив Трамп.

Теги: США путін Дональд Трамп санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Власюк: «Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації»
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
26 вересня, 12:20
Зеленський розповів, що Трамп більше довіряє Україні, оскільки її розвіддані, суттєво відрізняються від російських
Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну
24 вересня, 00:40
Після висловлювань Трампа індекс Мосбіржі зменшився на 2,16%
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
24 вересня, 07:39
План Трампа включає 21 пункт
Трамп розробив мирний план для Гази
28 вересня, 23:02
Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
8 жовтня, 05:27
Трамп: Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
16 жовтня, 00:12
Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня
Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня
16 жовтня, 21:10
Каллас розповіла, коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії
Каллас розповіла, коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії
20 жовтня, 11:05
Прем'єр-міністр Індії Наредна Моді та Володимир Путін під час саміту БРІКС у Казані
Індія купуватиме менше нафти у Росії – Трамп
22 жовтня, 01:22

Політика

Трамп: США перейдуть до проведення наземних операцій проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп: США перейдуть до проведення наземних операцій проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua