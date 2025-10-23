Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США

Дональд Трамп запропонував почекати, а потім побачити, як працюють американські санкції

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського лідера Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії, інформує «Главком».

У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.

«Добре, я радий, що він так вважає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Гаразд, подивимося, подивимося, як усе це спрацює», – сказав Трамп.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Зокрема, Путін назвав санкції США недружнім актом, який не зміцнює російсько-американські відносини. Він нагадав, що американський лідер Дональд Трамп під час свого першого терміну ввів найбільшу кількість санкцій проти РФ.

Як відомо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде врегульовано.

«Це важливий день. Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній. Ми сподіваємося, що вони не протримаються довго і що війна буде врегульована», – заявив Трамп.