У Нью-Йорку частково обвалився багатоповерховий житловий будинок

Газ вибухнув у 20-поверховому будинку в районі Мотт-Хейвен у Нью-Йорку (США), внаслідок чого будинок частково обвалився. Як пише «Главком», про це повідомив телеканал CBS News.

У середу вранці, 1 жовтня 2025 року, в районі Мотт-Хейвен стався потужний вибух, який призвів до часткового обвалення кута 20-поверхового житлового будинку Mitchel Houses (житловий комплекс, що належить NYCHA).

Неймовірно, але в результаті інциденту жодна людина не постраждала та не загинула, незважаючи на те, що ціла секція будівлі обвалилася, залишивши величезну діру та розкидавши уламки та цеглу на вулицю Александер-Авеню.

На кадрах з місця події видно, що стіна висотки буквально розійшлася швами. За попередніми даними, вибух міг статися в шахті сміттєспалювальника. Квартири не пошкоджені.

Вибух стався приблизно о 8:10 ранку. За початковими версіями, його спричинив інцидент у котельні або вентиляційній шахті/димарі, який, ймовірно, був пов'язаний із запуском опалювальної системи, оскільки 1 жовтня є датою, коли в місті традиційно вмикають тепло.

Мер Ерік Адамс та інші чиновники прибули на місце події, підтвердивши, що відсутність жертв є «великим щастям». «Ми надзвичайно щасливі, що наразі не маємо втрат життя або травм. Ми уникли великої катастрофи», – заявив мер Адамс.

На місці події працювали пожежники, які використовували дрони та пошукових собак, щоб переконатися, що під завалами нікого немає. Комісар Роберт Такер підтвердив, що обвалення сталося у вентиляційній шахті, яка була з’єднана з котельнею.

Через значні структурні пошкодження та пересторогу було евакуйовано 38 квартир на лініях F та G, що торкнулося 140 мешканців. Для всього комплексу було вимкнено газ, тепло та гарячу воду. Служба Human Services NYCHA та Червоний Хрест надають допомогу та тимчасове житло евакуйованим сім'ям.

Інцидент також підняв питання про стан інфраструктури, оскільки міські записи свідчать, що будівля має два активні порушення від Департаменту будівель (DOB) за небезпечні фасади, датовані 2020 та 2024 роками. Інші п'ять будівель NYCHA на тому ж кварталі також мали подібні порушення.

Мешканці висловлюють занепокоєння не лише катастрофою, а й хронічними проблемами в комплексі. Президент Асоціації орендарів Mitchel Houses Марша Вільямс закликала чиновників «прийти та виправити все, а не лише цю одну річ», вказуючи на проблеми з пліснявою, витоками та водою. Наразі тривають інспекції фундаменту та прилеглих квартир для оцінки структурної цілісності будівлі, а також роботи з видалення залишків димоходу та відновлення комунікацій.

