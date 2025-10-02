Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нью-Йорку частково обвалився багатоповерховий житловий будинок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Нью-Йорку частково обвалився багатоповерховий житловий будинок
Будівля мала порушення, про що є відповідні документи
фото: cbsnews.com

Через значні структурні пошкодження та пересторогу було евакуйовано 38 квартир

Газ вибухнув у 20-поверховому будинку в районі Мотт-Хейвен у Нью-Йорку (США), внаслідок чого будинок частково обвалився. Як пише «Главком», про це повідомив телеканал CBS News.

У середу вранці, 1 жовтня 2025 року, в районі Мотт-Хейвен стався потужний вибух, який призвів до часткового обвалення кута 20-поверхового житлового будинку Mitchel Houses (житловий комплекс, що належить NYCHA).

Неймовірно, але в результаті інциденту жодна людина не постраждала та не загинула, незважаючи на те, що ціла секція будівлі обвалилася, залишивши величезну діру та розкидавши уламки та цеглу на вулицю Александер-Авеню. 

На кадрах з місця події видно, що стіна висотки буквально розійшлася швами. За попередніми даними, вибух міг статися в шахті сміттєспалювальника. Квартири не пошкоджені.

Вибух стався приблизно о 8:10 ранку. За початковими версіями, його спричинив інцидент у котельні або вентиляційній шахті/димарі, який, ймовірно, був пов'язаний із запуском опалювальної системи, оскільки 1 жовтня є датою, коли в місті традиційно вмикають тепло.

Мер Ерік Адамс та інші чиновники прибули на місце події, підтвердивши, що відсутність жертв є «великим щастям». «Ми надзвичайно щасливі, що наразі не маємо втрат життя або травм. Ми уникли великої катастрофи», – заявив мер Адамс.

На місці події працювали пожежники, які використовували дрони та пошукових собак, щоб переконатися, що під завалами нікого немає. Комісар Роберт Такер підтвердив, що обвалення сталося у вентиляційній шахті, яка була з’єднана з котельнею. 

Через значні структурні пошкодження та пересторогу було евакуйовано 38 квартир на лініях F та G, що торкнулося 140 мешканців. Для всього комплексу було вимкнено газ, тепло та гарячу воду. Служба Human Services NYCHA та Червоний Хрест надають допомогу та тимчасове житло евакуйованим сім'ям. 

Інцидент також підняв питання про стан інфраструктури, оскільки міські записи свідчать, що будівля має два активні порушення від Департаменту будівель (DOB) за небезпечні фасади, датовані 2020 та 2024 роками. Інші п'ять будівель NYCHA на тому ж кварталі також мали подібні порушення.

Мешканці висловлюють занепокоєння не лише катастрофою, а й хронічними проблемами в комплексі. Президент Асоціації орендарів Mitchel Houses Марша Вільямс закликала чиновників «прийти та виправити все, а не лише цю одну річ», вказуючи на проблеми з пліснявою, витоками та водою. Наразі тривають інспекції фундаменту та прилеглих квартир для оцінки структурної цілісності будівлі, а також роботи з видалення залишків димоходу та відновлення комунікацій.

Раніше у Бангкоку в історичному центрі столиці стався масштабний обвал проїжджої частини на вулиці Самсен-роуд (Samsen Road) поблизу навчальної лікарні Ваджира. 

Читайте також:

Теги: вибух США Нью-Йорк житло будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки
Венс назвав площу України, яку планує захопити Росія
10 вересня, 14:11
Американський президент знову заявив, що війна в Україні «не його війна»
Трамп назвав умову введення санкцій проти Росії
13 вересня, 14:55
Тайлер Робінсон, підозрюваний у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під посиленим наглядом
15 вересня, 02:42
На місці працюють співробітники поліції
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула
15 вересня, 19:35
Керівники UBS уже зустрічалися з чиновниками адміністрації Трампа, щоб обговорити зміну стратегії
Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина
15 вересня, 06:16
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
28 вересня, 05:42
Мита Трампа змушують європейців відмовлятись від певних покупок
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
23 вересня, 20:14
Трамп і Кірк були близькими союзниками
Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
22 вересня, 13:04
ЄС збудує так звану «стіни з дронів», покликану захистити східний фланг НАТО від потенційної російської агресії
Європа нарешті прокидається: три ознаки від The Washington Post
28 вересня, 17:37

Соціум

У Нью-Йорку частково обвалився багатоповерховий житловий будинок
У Нью-Йорку частково обвалився багатоповерховий житловий будинок
Ірландія знайшла спосіб прискорити виїзд мігрантів
Ірландія знайшла спосіб прискорити виїзд мігрантів
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу
Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу
Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua