Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
На рахунку Паркера (праворуч) 36 перемог (24 нокаутом) та 4 поразки

33-річний Паркер був чемпіоном світу за версією WBO у 2016-2017 роках

Новозеландського боксера Джозефа Паркера викрито у вживанні забороненої речовини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

У допінг-пробі спортсмена було виявлено сліди кокаїну. Паркер здав тест у день бою з Фабіо Вордлі за звання тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у надважкій вазі, що пройшов у жовтні в Лондоні та завершився перемогою британця технічним нокаутом у 11-му раунді.

У Британському управлінні контролю за боксом підтвердили, що проводять розслідування цієї справи. Паркеру загрожує дискваліфікація на два роки.

33-річний Паркер був чемпіоном світу за версією WBO у 2016-2017 роках. На його рахунку 36 перемог (24 нокаутом) та 4 поразки.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: бокс Джозеф Паркер наркотики спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для національної дефлімпійської збірної України це будуть дев’яті літні Дефлімпійські ігри
177 українських спортсменів візьмуть участь у Дефлімпіаді-2025
Вчора, 16:34
Росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном
Понад 30 міністрів спорту засудили скандальне рішення МПК щодо Росії: текст заяви
Вчора, 11:14
Для Ерла та Вероніки це вже не перше світове визнання: нещодавно вони стали чемпіонами світу-2023
Український дует здобув срібло чемпіонату світу з танців
5 листопада, 13:34
Непереможний Джервонта Девіс неодноразово отримував позови через вчинення насилля
Одіозному бою – не бути: було скасовано поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса
4 листопада, 16:24
Кубок світу зі скі-кросу стартує 11 грудня
В Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу
3 листопада, 17:16
Окупант мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту Росії з боксу»
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
31 жовтня, 10:17
Чоловік Бежури Дмитро працює в IT-сфері
Зіркова українська фехтувальниця повідомила про вагітність
22 жовтня, 09:23
За результатами кваліфікації до фінальної частини UEFA eEURO 2025 вийшли вісім збірних
Збірна України з кіберфутболу не змогла пробитися до фіналу eEuro-2025
21 жовтня, 15:06
Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії
Олігарх з РФ заявив, що США і Канада позитивно налаштовані щодо повернення збірної Росії з хокею
16 жовтня, 09:37

Новини

Євро-2028: УЄФА затвердила формат турніру та дату жеребкування кваліфікації
Євро-2028: УЄФА затвердила формат турніру та дату жеребкування кваліфікації
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
Ексчемпіон світу з боксу Паркер погорів на вживанні кокаїну
Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до гри проти Болгарії
Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до гри проти Болгарії
Внучка Трампа посіла останнє місце на своєму дебютному турнірі з гольфу
Внучка Трампа посіла останнє місце на своєму дебютному турнірі з гольфу
Один з лідерів збірної України пропустить вирішальний поєдинок проти Ісландії
Один з лідерів збірної України пропустить вирішальний поєдинок проти Ісландії
Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії
Українські пляжниці з перемог почали чемпіонат світу в Австралії

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua