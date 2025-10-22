Головна Спорт Новини
Зіркова українська фехтувальниця повідомила про вагітність

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Зіркова українська фехтувальниця повідомила про вагітність
Чоловік Бежури Дмитро працює в IT-сфері

Бежура: На свій день народження я вже чекаю на ще одну найголовнішу людину

Зіркова українська фехтувальниця Фейбі Бежура повідомила про свою вагітність. Про це інформує «Главком».

«З часом розумієш, що найголовніші речі в житті – це не речі, а люди. І на свій день народження я вже чекаю на ще одну найголовнішу людину», – написала Бежура в Instagram.

Сьогодні, 22 жовтня, дівчина відзначає свій 34 день народження.

Бежура – переможниця Європейських ігор 2023 року, дворазова призерка етапів Кубка світу (в командних та індивідуальних змаганнях). У 2024 році була учасницею Олімпійських ігор.

У січні 2025 року виборола свою першу медаль на етапі серії Гранпрі – бронзу в Досі. За це досягнення була визнана найкращою спортсменкою місяця за версією НОК України.

Чоловік Бежури Дмитро працює в IT-сфері. Родина виховує 3-річного сина Леона.

Нагадаємо, українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що вона та інший український борець Олександр Грушин стануть батьками.

«Нова ера в нашому житті. Ми щасливі й безмежно вдячні. Ще одна мрія стає реальністю… Тепер нас буде троє. Чекаємо на тебе наше Грушенятко», – написала Аліна в Instagram.

26-річна Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби. Також вона володарка бронзи та срібла континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу світової першості. На Олімпіаді-2024 Грушина-Акобія дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни Олександр Грушин є бронзовим та срібним призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

