Понад 30 міністрів спорту засудили скандальне рішення МПК щодо Росії: текст заяви

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії

Міністри та старші посадові особи, відповідальні за спорт у понад 30 державах-партнерах, зробили спільну заяву у зв’язку з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) від 27 вересня 2025 року, яким було скасовано часткове відсторонення Національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді і спорту України.

Серед підписантів – міністри спорту, культури та молоді з понад 30 держав і Європейської Комісії, зокрема: Австралія, Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Словенія, Сполучене Королівство, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія та Європейська Комісія.

Від України документ підписав Міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Підписанти заяви висловили глибоке занепокоєння таким розвитком подій, підкресливши, що російська збройна агресія проти України триває, а порушення Росією та Білоруссю Олімпійської хартії залишаються чинними.

«Ми повністю визнаємо автономію спортивних організацій і розуміємо, що рішення було ухвалене членами МПК. Водночас ми не можемо ігнорувати той факт, що війна Росії проти України триває, а принципи миру, справедливості та рівності, закладені в основі Олімпійського і Паралімпійського рухів, продовжують порушуватися», – йдеться у заяві.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний окремо подякував Єврокомісару Гленну Мікаллефу, державному секретарю з питань культури, медіа та спорту Великої Британії Лізі Ненді та усім міністрам країн-партнерів за спільну позицію.

Міністри нагадали, що санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та МПК проти Росії й Білорусі були запроваджені у відповідь на грубе порушення Олімпійського перемир’я після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Водночас підписанти привітали рішення МОК від 19 вересня 2025 року зберегти чинну позицію щодо недопущення будь-якого державного представництва Росії чи Білорусі на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, а також підтвердити призупинення членства Олімпійського комітету Росії за порушення Олімпійської хартії.

Підписанти також відзначили інформацію МПК від 23 жовтня 2025 року, згідно з якою жоден російський чи білоруський спортсмен, ймовірно, не зможе кваліфікуватися для участі в Зимових Паралімпійських іграх «Мілан–Кортіна 2026». Вони закликали МПК надати додаткові роз’яснення щодо наслідків прийнятого рішення для майбутніх паралімпійських змагань, зокрема для тимчасово окупованих Росією українських територій.

«Ми закликаємо міжнародні спортивні федерації залишатися послідовними у своїй позиції, щоб гарантувати відсутність будь-якого державного представництва Росії чи Білорусі у міжнародному спорті», – наголошується у спільній заяві.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».