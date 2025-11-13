Головна Спорт Новини
177 українських спортсменів візьмуть участь у Дефлімпіаді-2025

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Для національної дефлімпійської збірної України це будуть дев’яті літні Дефлімпійські ігри

Готуємося вболівати за збірну України на ХХV літніх Дефлімпійських іграх-2025

177 українських спортсменів з порушенням слуху змагатимуться за нагороди Дефлімпіади-2025 у столиці Японії, Токіо з 15 по 26 листопада. Про це повідомляє «Главком».

Наші дефлімпійці візьмуть участь у 17 видах спорту з 21-го, представленого на Іграх (бадмінтон, баскетбол (чоловіки/жінки), боротьба вільна та греко-римська, боулінг (чоловіки/жінки), волейбол (чоловіки/жінки), велосипедний спорт (шосе/маунтенбайк), дзюдо, карате, стрільба кульова, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол (чоловіки/жінки), спортивне орієнтування, теніс, теніс настільний, футбол (чоловіки). Українці дебютують у змаганнях з тенісу та маунтенбайку.

Для національної дефлімпійської збірної України це будуть дев’яті літні Дефлімпійські ігри. Наша команда двічі очолювала загальнокомандний залік літніх Дефлімпійських ігор – у 2005 та 2021 роках.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

