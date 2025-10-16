Головна Спорт Новини
Олігарх з РФ заявив, що США і Канада позитивно налаштовані щодо повернення збірної Росії з хокею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Олігарх з РФ заявив, що США і Канада позитивно налаштовані щодо повернення збірної Росії з хокею
Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії

Ротенберг: Без Росії у Міжнародної федерації хокею впали прибутки

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії та олігарх Роман Ротенберг у розмові з пропагандистами розповів, чому збірну Росії необхідно повернути на міжнародні змагання під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF). Про це інформує «Главком».

Чоловіча та жіноча збірні Росії не були допущені до участі у Олімпіаді-2026. Наступного року відбудуться вибори нового президента IIHF.

«Головне завдання – щоб та людина, яка прийде [на пост президента IIHF], підтримувала різні країни, насамперед Росію, за спортивним принципом, а не з політичних мотивів. Тому що без Росії у IIHF впали прибутки. Федерації США та Канади налаштовані позитивно, а європейські федерації мають на меті свої цілі. Вони отримали ті доходи від пирога, які раніше йшли до збірної Росії, тобто на все дивляться з меркантильної точки зору. Тому їм Росія з погляду розподілу доходів не потрібна», – заявив олігарх.

Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії за підтримку політики російського диктатора Володимира Путіна, що  загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

