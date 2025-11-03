В Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу

Ніхто зі спортсменів не постраждав

Машина з лижниками збірної Швеції по скі-кросу перекинулася шляхом на передсезонний збір у Стельвіо (Італія). Про це повідомляє видання Expressen, інформує «Главком».

«Одна з машин втратила зчеплення з гірською дорогою і якимось чином заскользила назад. Не знаю точно, як це сталося, але вона перекинулася. Це був нещасний випадок», – сказав член збірної Давид Моберг.

Він додав, що його не було в машині.

У машині були молоді спортсмени, ніхто з них не постраждав.

Кубок світу зі скі-кросу стартує 11 грудня у Франції.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.