Одіозному бою – не бути: було скасовано поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса

Причиною стали неприємні подробиці з життя «Танка»

«Most Valuable Promotions» та Netflix офіційно оголосили, що боксерський поєдинок між Джейком Полом та Джервонтою Девісом, який мав відбутися у п'ятницю, 14 листопада, у «Kaseya Center» у Маямі, скасовується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MVP.

Згідно з офіційною заявою, команда тісно співпрацювала з усіма сторонами, щоб відповідально врегулювати цю ситуацію, але вирішено не продовжувати підготовку до цієї події. Генеральний директор MVP Накіса Бідар'ян подякував Netflix, «Kaseya Center» та «Seminole Hard Rock Hotel & Casino» за підтримку. Незважаючи на це скасування, план залишається незмінним: Джейк Пол має очолити боксерську подію на Netflix у 2025 році. Деталі щодо нової дати, місця проведення, суперника Пола та додаткових боїв будуть оприлюднені пізніше, щойно вони будуть узгоджені.

Проте згодом була виявлена причина відміни бою. Відомий блогер Джейк Пол у своєму акаунті в соціальній мережі X розкрив, що ключовим фактором, який поставив остаточну крапку в організації поєдинку, стали звинувачення проти Девіса в насильстві, спрямованому на жінок, та численні судові позови.

Пол не стримував емоцій, різко критикуючи свого потенційного суперника: «Працювати з ним – це справжній кошмар. Непрофесіоналізм, дивні вимоги, запізнення на зйомки на кілька годин. До того ж численні арешти, звинувачення та судові позови. Якщо ви підтримуєте цього чоловіка, ви підтримуєте найогидніший гріх, який тільки може вчинити людина». Блогер-боксер підкреслив, що не міг морально дозволити, щоб його платформа сприяла зростанню популярності Девіса та висловив глибоке співчуття всім, хто був залучений до організації бою, включаючи бійців розігріву та команду MVP, які пожертвували часом».

Варто зазначити, що Джейк Пол продовжує активно розвивати свою кар'єру: він має в активі 12 перемог у 13 професійних боксерських поєдинках, сім з яких завершив нокаутом. Раніше Пол навіть публічно пропонував українцю Олександру Усику провести бій у клітці за правилами ММА, на що Усик відповів попередньою згодою.

Нагадаємо, що інший відомий боксер Пак'яо отримав високу посаду в федерації Кремльова. Чемпіон світу у восьми категоріях приєднався до IBA після втрати нею олімпійського статусу.