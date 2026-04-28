«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ

Багаторічний лідер готується покинути «Енфілд»

Голкіпер португальського «Порту» Діогу Кошта потрапив до сфери зацікавлень англійського «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Менеджмент «червоних» прагне підписати заміну Аліссону Бекеру. Наразі грузин Гіоргі Мамардашвілі не переконав керівництво клубу в здатності повноцінно замінити бразильського ветерана. Натомість Кошта став таким варіантом.

Про всяк випадок «Ліверпуль» підшукав і низку альтернатив. У шортлист мерсисайдців потрапило тріо воротарів із Прем'єр-ліги. Зокрема, «червоним» приписують інтерес до Барта Вербрюггена з «Брайтона», кіпера «Сандерленда» Робіна Руфса та резервіста «Манчестер Сіті» Джеймса Траффорда.

Кошта в нинішньому сезоні зіграв 47 поєдинків, у яких пропустив 27 м'ячів. До свого активу він записав 24 «сухих» матчі. У складі збірної Португалії воротар поїде на ЧС-2026 у ролі основного голкіпера.

До слова, нападник Мохамед Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль». Директор збірної Єгипту Ібрагім Хасан розкрив діагноз – розрив підколінного сухожилля. Відновлення ветерана займе чотири тижні.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.