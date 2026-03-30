Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди

Антон Федорців
Антон Федорців
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
Стівен Джеррард звернув увагу на трійку кандидатур
фото: Reuters

Замінити бомбардира англійському гранду буде складно, але можливо

Колишній капітан англійського «Ліверпуля» Стівен Джеррард поміркував про кандидатів на роль, яку впродовж тривалого часу виконав нападник Мохамед Салах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на VoetbalPrimeur.

Культовий для «Енфілда» футболіст виділив трьох виконавців. У список симпатій Джеррарда потрапили атакувальний півзахисник мюнхенської «Баварії» Майкл Олісе, нападник німецького РБ «Лейпциг» Ян Діоманде та вінгер лондонського «Вест Гема» Крісенсіо Саммервілл.

«Замінити Мо буде надзвичайно складно та дорого. Клуб потребує гравця, який здатен приносити результат відразу. Прикладом такого футболіста для мене є Майкл Олісе. Діоманде лише 19, але вже зараз він демонструє високий рівень проти оборонців. Саммервілл чудово почувається в дуелях один на один. Він стає важливим виконавцем команди в кризовій ситуації. Він прагне прогресувати та демонструє стабільність впродовж сезону», – розповів колишній півзахисник.

Зі згаданої Джеррардом трійки найбільше вражають цифри Олісе. Хавбек збірної Франції у нинішньому сезоні провів 39 матчів у всіх турнірах за мюнхенську «Баварію» . До свого активу він записав 16 м'ячів і 27 результативних передач.

До слова, раніше «Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії. «Червоних» зацікавив крайній нападник ліверпульського «Евертона» Іліман Ндіає. Він може зіграти на обох флангах нападу та закрити позицію атакувального хавбека. Рідне амплуа сенегальця – правий фланг атаки.

Тим часом сам Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії. Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди

