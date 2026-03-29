Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон

Антон Федорців
Ігор Тудор не затримався у Лондоні
фото: Reuters

Лондонський «Тоттнем» звільнив Ігора Тудора з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шпори» та хорват завершили співпрацю за обопільною згодою. Балканський фахівець мав працювати з лондонцями до кінця сезону. Проте, на посаді Тудор пробув лише півтора місяці.

Під його керівництвом «Тоттнем» провів сім поєдинків. У цих матчах «шпори» здобули одну перемогу, одного разу зіграли внічию і зазнали п'яти поразок. Зокрема, лондонці вилетіли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від мадридського «Атлетіко» (2:5, 3:2).

Тудор у середині лютого замінив на посаді Томаса Франка. Данський тренер натомість працював із «Тоттнемом» лише з літа. У минулому сезоні «шпор» тренував австралієць Анже Постекоглу.

Потенційні кандидати на заміну Ігору Тудору

Головним претендентом на вакантне місце англійська преса назвала Шона Дайча. Англійський фахівець в нинішньому сезоні працював із «Ноттінгемом». Раніше він тренував ліверпульський «Евертон», «Бернлі» та «Вотфорд».

Влітку керівництво «шпор» запланувало запросити більш іменитого тренера. Серед кандидатів – колишній керманич донецького «Шахтаря» Роберто Де Дзербі. За плечима італійця досвід роботи з «Брайтоном».

Календар «Тоттнема» до кінця сезону

За сім турів до кінця кампанії у чемпіонаті Англії «шпори» випереджають зону вильоту лише на одне очко. Лондонці набрали 30 пунктів, а їхні сусіди з «Вест Гема» мають в активі 29 балів.

На власній арені «Тоттнем» зустрінеться з «Брайтоном», «Лідсом» і ліверпульським «Евертоном». Натомість в гостях «шпори» зіграють проти «Сандерленда», «Вулвергемптона», бірмінгемської «Астон Вілли» та столичного «Челсі».

До слова, знаменитий екстренер мадридського «Реала» Джон Тошак захворів на деменцію. Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році. Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

