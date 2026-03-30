Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії

Роберто Де Дзербі не вдасться відпочити до літа

Зацікавлений клуб запропонував фахівцю тривалий контракт

Італієць Роберто Де Дзербі опинився за крок від призначення керманичем лондонського «Тоттнема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Керівництво «шпор» після невдалого досвіду з хорватським тренером Ігорем Тудором прагне призначити менеджера на постійній основі. Колишньому керманичу донецького «Шахтаря» готують договір до літа 2031 року. Сам Де Дзербі планував розглядати пропозиції з літа.

Проте, лондонці наполягають на негайному призначенні. «Тоттнем» відмовився від ідеї тренера до кінця сезону, оскільки команда опинилася під ризиком вильоту з Прем'єр-ліги. Наразі «шпори» перебувають над небезпечною зоною.

Італійський фахівець розпочав нинішній сезон на чолі французького «Марселя». Однак, після вильоту з Ліги чемпіонів керівництво провансальців вказало Де Дзербі на двері. У попередньому сезоні «Олімпік» із ним на чолі став віцечемпіоном Франції.

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі

Фахівець починав зі скромних італійських клубів. Проривом тренера стала робота на чолі «Сассуоло». У 2018-2021 рр. він зробив колектив міцним середняком Серії A.

У травні 2021 року Де Дзербі запросив донецький «Шахтар». Із італійцем на чолі «гірники» виграли Суперкубок України та подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, на груповому етапі турніру фінішували останніми з двома нічиїми.

Після повномасштабного вторгнення росіян Де Дзербі покинув чемпіонат України. Формально він тренував «Шахтар» до липня 2022-го. У вересні того ж року очолив англійський «Брайтон» і фінішував шостим у дебютному сезоні та на 11-му місці – в другому.

Календар «Тоттнема» до кінця сезону

За сім турів до кінця кампанії у чемпіонаті Англії «шпори» випереджають зону вильоту лише на одне очко. Лондонці набрали 30 пунктів, а їхні сусіди з «Вест Гема» мають в активі 29 балів.

На власній арені «Тоттнем» зустрінеться з «Брайтоном», «Лідсом» і ліверпульським «Евертоном». Натомість в гостях «шпори» зіграють проти «Сандерленда», «Вулвергемптона», бірмінгемської «Астон Вілли» та столичного «Челсі».

