Екстренер «Шахтаря» близький до повернення в чемпіонат Англії

Роберто Де Дзербі не вдасться відпочити до літа
фото: Reuters

Зацікавлений клуб запропонував фахівцю тривалий контракт

Італієць Роберто Де Дзербі опинився за крок від призначення керманичем лондонського «Тоттнема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Керівництво «шпор» після невдалого досвіду з хорватським тренером Ігорем Тудором прагне призначити менеджера на постійній основі. Колишньому керманичу донецького «Шахтаря» готують договір до літа 2031 року. Сам Де Дзербі планував розглядати пропозиції з літа.

Проте, лондонці наполягають на негайному призначенні. «Тоттнем» відмовився від ідеї тренера до кінця сезону, оскільки команда опинилася під ризиком вильоту з Прем'єр-ліги. Наразі «шпори» перебувають над небезпечною зоною.

Італійський фахівець розпочав нинішній сезон на чолі французького «Марселя». Однак, після вильоту з Ліги чемпіонів керівництво провансальців вказало Де Дзербі на двері. У попередньому сезоні «Олімпік» із ним на чолі став віцечемпіоном Франції.

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі

Фахівець починав зі скромних італійських клубів. Проривом тренера стала робота на чолі «Сассуоло». У 2018-2021 рр. він зробив колектив міцним середняком Серії A.

У травні 2021 року Де Дзербі запросив донецький «Шахтар». Із італійцем на чолі «гірники» виграли Суперкубок України та подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, на груповому етапі турніру фінішували останніми з двома нічиїми.

Після повномасштабного вторгнення росіян Де Дзербі покинув чемпіонат України. Формально він тренував «Шахтар» до липня 2022-го. У вересні того ж року очолив англійський «Брайтон» і фінішував шостим у дебютному сезоні та на 11-му місці – в другому.

Календар «Тоттнема» до кінця сезону

За сім турів до кінця кампанії у чемпіонаті Англії «шпори» випереджають зону вильоту лише на одне очко. Лондонці набрали 30 пунктів, а їхні сусіди з «Вест Гема» мають в активі 29 балів.

На власній арені «Тоттнем» зустрінеться з «Брайтоном», «Лідсом» і ліверпульським «Евертоном». Натомість в гостях «шпори» зіграють проти «Сандерленда», «Вулвергемптона», бірмінгемської «Астон Вілли» та столичного «Челсі».

До слова, знаменитий екстренер мадридського «Реала» Джон Тошак захворів на деменцію. Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році. Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також

Падіння «шпор» продовжилося в столиці Іспанії
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
11 березня, 10:24
Ігор Тудор серйозно підставив Антоніна Кінскі
Зірковий воротар красиво підтримав голкіпера «Тоттнема» після гучного провалу
11 березня, 11:24
Маурісіо Почеттіно залишився улюбленцем фанатів «шпор»
Фанати випадково «знайшли» нового тренера для «Тоттнема»
11 березня, 18:52
Сандро Тоналі зацікавив обидва колективи з Манчестера
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
Вчора, 13:38
Букайо Сака (в центрі) не допоможе «Трьом левам»
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Вчора, 14:29
Ентоні Гордон матиме варіант повернення у рідне місто
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
Вчора, 17:28
Ігор Тудор не затримався у Лондоні
Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
Вчора, 17:55
Мохамед Салах не матиме браку цікавих пропозицій
Салах отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії – ЗМІ
Сьогодні, 11:29
Стівен Джеррард звернув увагу на трійку кандидатур
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
Сьогодні, 12:57

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
