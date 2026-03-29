Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Букайо Сака (в центрі) не допоможе «Трьом левам»
фото: Reuters

Тренерський штаб «Трьох левів» зіткнувся з небувалими кадровими проблемами

Керманич збірної Англії Томас Тухель залишився без вісьмох виконавців на контрольний матч проти національної команди Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

Футболісти покинули табір «Трьох левів» після товариського поєдинку зі збірною Уругваю (1:1). Лави команди Тухеля покинули воротар Аарон Рамсдейл, оборонці Фікайо Томорі та Джон Стоунз, хавбеки Деклан Райс і Адам Вортон, вінгери Букайо Сака та Ноні Мадуеке, форвард Домінік Калверт-Льюїн. У спарингу з латиноамериканцями не грали Рамсдейл, Стоунз, Райс і Сака.

Натомість Томорі та Мадуеке вийшли в стартовому складі англійської збірної. У другому таймі з лави запасних з'явилися Вортон і Калверт-Льюїн. Утім, єдиний гол «Трьох левів» організували інші виконавці – оборонець Бен Вайт забив після передачі вінгера Гарві Барнса.

Другий контрольний матч збірної Англії запланований на 31 березня. На «Вемблі» підопічні Тухеля протистоятимуть Японії. Обидві команди згодом візьмуть участь в Чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Теги: Деклан Райс Домінік Калверт-Льюїн НОВИНИ ФУТБОЛУ Джон Стоунс Фікайо Томорі

Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
Пішла з життя легендарна британська легкоатлетка
Пішла з життя легендарна британська легкоатлетка
Двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком
Двоє британських боксерів заявили, що хочуть провести поєдинки з Усиком
«Барселона» готова запропонувати новий контракт бомбардиру – ЗМІ
«Барселона» готова запропонувати новий контракт бомбардиру – ЗМІ
Українська боксерка Петренко стала чемпіонкою світу за версією IBO
Українська боксерка Петренко стала чемпіонкою світу за версією IBO

