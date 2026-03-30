Салах отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії – ЗМІ

Близький Схід манить суперзірку чемпіонату Англії грандіозною зарплатою

Аравійський «Аль-Іттіхад» зробив першу пропозицію про контракт нападнику англійського «Ліверпуля» Мохамеду Салаху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Близькосхідний гранд запропонував єгиптянину 2-річний договір. За умовами цього контракту бомбардир зможе заробити 100 млн євро в сумі. Зараз базова зарплата Салаха – 24 млн у євровалюті з хвостиком.

«Аль-Іттіхад» узявся за пошуки нової суперзірки. Взимку «тигри» попрощалися з володарем «Золотого м'яча-2022» Карімом Бензема. У команді з Джедди французький форвард провів 2,5 роки.

У нинішньому сезоні Салах провів 34 поєдинки в усіх турнірах. Він записав до свого активу 10 голів і дев'ять результативних передач. Влітку нападник стане вільним агентом.

Конфлікт Мохамеда Салаха з «Ліверпулем»

Непереконливі результати мерсисайдців у нинішньому сезоні змусили головного тренера Арне Слота до кадрових висновків. Наприкінці листопада-на початку грудня Салах тричі поспіль розпочав поєдинки на лаві запасних. Лише одного разу він вийшов на поле.

На втрату статусу основного єгиптянин відреагував публічно. Він дав інтерв'ю, у якому розкритикував клуб і тренерський штаб. Зокрема, Салах заявив, що його роблять цапом-відбувайлом у кризовий період.

«Ліверпуль» відреагував на критику вольовим рішенням усунути нападника від команди. Утім, пропустив Салах лише матч Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Згодом сторони залагодили конфлікт, але 24 березня вінгер анонсував прощання з мерсисайдцями.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

Тим часом сам Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії. Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

