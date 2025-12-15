Алдонін проходить лікування у Німеччині

У Москві відбувся благодійний футбольний турнір на підтримку колишнього гравця збірної Росії та московського ЦСКА Євгена Алдоніна, який у 2023 році брав участь у змаганнях з викраденими українськими дітьми. Про це повідомляє «Главком».

Раніше пресслужба Російської прем'єр-ліги повідомила, що Алдонін страждає від тяжкого захворювання. Як стало відомо російським пропагандистам, у Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка.

У турнірі брали участь друзі Алдоніна та колишні гравці ЦСКА. Після ігор відбувся благодійний аукціон – усі виручені гроші підуть на лікування колишнього футболіста.

«Дорогі друзі, я зараз перебуваю в Німеччині на лікуванні. Я шалено вдячний кожному з вас, хто взяв участь у турнірі, дякую вам величезне. Це має величезне значення для моїх близьких і для мене, всіх обіймаю, всіх поважаю. Сподіваюся, що з такою вашою підтримкою я обов'язково зі всім впораюсь, найголовніше: бережіть своїх рідних та близьких», – сказав Алдонін у відеозверненні до учасників турніру.

25-го лютого 2023 року в Барнаулі (РФ) Алдонін брав участь у футбольному турнірі для дітей-сиріт «Чемпіонат переможців».

Зокрема, він, а також інші ексгравці збірної РФ Дмитро Сичов та Олексій Смертін, виголосили промови, фотографувалися з дітьми та роздавали автографи.

У турнірі взяла участь команда «Наші діти».

За неї, згідно з інформацією російських пропагандистів, грали діти з «нових російських регіонів» (так російська пропаганда називає тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей) та з «родин учасників СВО».

«Давайте всі досягнення і перемоги, які будуть сьогодні, в цьому турнірі, присвятимо нашим хлопцям. Військовослужбовцям, добровольцям, всім мобілізованим», – заявив під час церемонії відкриття турніру губернатор Алтайського краю Віктор Томенко.

Алдоніну 45 років. Він виступав за ЦСКА з 2004 до 2013 року. Разом зі столичним клубом п'ять разів виграв Кубок Росії (2005, 2006, 2008, 2009, 2011 роки), чотири рази – суперкубок країни (2004, 2006, 2007, 2009), двічі став чемпіоном Росії (2005, 2006). У 2005 став володарем Кубку УЄФА.

За збірну Росії він провів 29 матчів, у яких відзначився 1 результативною передачею. У її складі брав участь у чемпіонаті Європи 2004 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.