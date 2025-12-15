Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка

Алдонін проходить лікування у Німеччині

У Москві відбувся благодійний футбольний турнір на підтримку колишнього гравця збірної Росії та московського ЦСКА Євгена Алдоніна, який у 2023 році брав участь у змаганнях з викраденими українськими дітьми. Про це повідомляє «Главком».

Раніше пресслужба Російської прем'єр-ліги повідомила, що Алдонін страждає від тяжкого захворювання. Як стало відомо російським пропагандистам, у Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка.

У турнірі брали участь друзі Алдоніна та колишні гравці ЦСКА. Після ігор відбувся благодійний аукціон – усі виручені гроші підуть на лікування колишнього футболіста.

«Дорогі друзі, я зараз перебуваю в Німеччині на лікуванні. Я шалено вдячний кожному з вас, хто взяв участь у турнірі, дякую вам величезне. Це має величезне значення для моїх близьких і для мене, всіх обіймаю, всіх поважаю. Сподіваюся, що з такою вашою підтримкою я обов'язково зі всім впораюсь, найголовніше: бережіть своїх рідних та близьких», – сказав Алдонін у відеозверненні до учасників турніру.

25-го лютого 2023 року в Барнаулі (РФ) Алдонін брав участь у футбольному турнірі для дітей-сиріт «Чемпіонат переможців».
Зокрема, він, а також інші ексгравці збірної РФ Дмитро Сичов та Олексій Смертін, виголосили промови, фотографувалися з дітьми та роздавали автографи.

У турнірі взяла участь команда «Наші діти».

За неї, згідно з інформацією російських пропагандистів, грали діти з «нових російських регіонів» (так російська пропаганда називає тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей) та з «родин учасників СВО».

«Давайте всі досягнення і перемоги, які будуть сьогодні, в цьому турнірі, присвятимо нашим хлопцям. Військовослужбовцям, добровольцям, всім мобілізованим», – заявив під час церемонії відкриття турніру губернатор Алтайського краю Віктор Томенко.

Алдоніну 45 років. Він виступав за ЦСКА з 2004 до 2013 року. Разом зі столичним клубом п'ять разів виграв Кубок Росії (2005, 2006, 2008, 2009, 2011 роки), чотири рази – суперкубок країни (2004, 2006, 2007, 2009), двічі став чемпіоном Росії (2005, 2006). У 2005 став володарем Кубку УЄФА.

За збірну Росії він провів 29 матчів, у яких відзначився 1 результативною передачею. У її складі брав участь у чемпіонаті Європи 2004 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: рак діти НОВИНИ ФУТБОЛУ онкологія спорт росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Якого дідька, Трампе? Ця угода продає Україну!
11 грудня, 17:37
Окіпнюк минулого сезону мав шанс здобути особисту медаль на чемпіонаті світу, де він у підсумку став п'ятим
Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
6 грудня, 20:51
Чим Кремль лякатиме нас цієї зими
Чого чекати на фронті цієї зими?
5 грудня, 13:01
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
2 грудня, 00:27
Сильна позиція – єдиний спосіб зупинити Росію
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації
28 листопада, 14:57
РФ проводить операцію у межах ширшої стратегії тиску на союзників України
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
24 листопада, 06:38
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
19 листопада, 01:49
Ціни на дизель у США на максимумі з моменту повернення президента до Білого дому
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
17 листопада, 09:31

Новини

Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
Кулєша оформила дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії з баскетболу
Кулєша оформила дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії з баскетболу
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу
Українські парабіатлоністи завоювали 15 медалей на стартовому етапі Кубка світу
Скандальний блогер Тейт не виключає проведення бою з Усиком
Скандальний блогер Тейт не виключає проведення бою з Усиком
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua