Головна Світ Економіка
search button user button menu button

РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
РФ проводить операцію у межах ширшої стратегії тиску на союзників України
фото: depositphotos

ЦПД наголошує, що головна мета Кремля – зірвати міжнародний процес щодо використання російських активів на користь України

Російська пропаганда просуває новий елемент економічного шантажу – погрозу «дзеркальною конфіскацією» американських активів у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

«Після заяв російського Мінфіну про нібито готовність до «контрзаходів» у медіапросторі з’явилися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона в розмірі $6,6 млрд – суму, яку Росія називає «компенсацією». Насправді ці погрози мають виключно політичний характер. Економічних механізмів для повноцінної конфіскації активів США у Росії немає, оскільки сама ж РФ ще з 2022 року заблокувала виведення активів «недружніх» країн з Росії. Тож заяви про «відповідні кроки» – це лише спроба створити видимість симетрії й тиску на США», – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що головна мета Кремля – зірвати міжнародний процес щодо використання російських активів на користь України, залякати союзників та схилити їх до більш «обережної» політики. Таким чином Москва прагне вплинути на позицію Вашингтона і партнерів, нав’язуючи вигідні для себе сценарії щодо заморожених резервів.

«Це чергова інформаційна операція РФ у межах ширшої стратегії тиску на союзників України. Кремль використовує економічні погрози, щоб внести розкол, заблокувати рішення щодо активів і послабити підтримку України», – додає Центр протидії дезінформації.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент піддав різкій критиці підхід Європи до санкцій проти Росії, назвавши їхні спроби неефективними, та похвалив рішучі кроки президента Трампа. Він заявив, що саме європейські країни насправді відстають у питанні економічного тиску на Російську Федерацію.

Читайте також:

Теги: росія США Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США
Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США
27 жовтня, 00:37
У адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
31 жовтня, 12:32
Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця
Трамп відповів, чи передасть Україні Tomahawk та закликав дозволити «конфлікту вигоріти»
3 листопада, 04:12
Окупанти атакували Запоріжжя
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
6 листопада, 05:51
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ
7 листопада, 23:16
У жовтні КНДР запустила кілька балістичних ракет, приблизно за тиждень до візиту президента США
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
4 листопада, 06:53
Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
11 листопада, 05:46
США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times
США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times
16 листопада, 01:50
Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
9 листопада, 15:36

Економіка

Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна
Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна
Кінець кур'єрів? Uber переходить на роботизовану доставку у Європі
Кінець кур'єрів? Uber переходить на роботизовану доставку у Європі
Польський перевізник відкрив сполучення з Туреччиною через Чорноморськ
Польський перевізник відкрив сполучення з Туреччиною через Чорноморськ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua