РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це

Російська пропаганда просуває новий елемент економічного шантажу – погрозу «дзеркальною конфіскацією» американських активів у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

«Після заяв російського Мінфіну про нібито готовність до «контрзаходів» у медіапросторі з’явилися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона в розмірі $6,6 млрд – суму, яку Росія називає «компенсацією». Насправді ці погрози мають виключно політичний характер. Економічних механізмів для повноцінної конфіскації активів США у Росії немає, оскільки сама ж РФ ще з 2022 року заблокувала виведення активів «недружніх» країн з Росії. Тож заяви про «відповідні кроки» – це лише спроба створити видимість симетрії й тиску на США», – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що головна мета Кремля – зірвати міжнародний процес щодо використання російських активів на користь України, залякати союзників та схилити їх до більш «обережної» політики. Таким чином Москва прагне вплинути на позицію Вашингтона і партнерів, нав’язуючи вигідні для себе сценарії щодо заморожених резервів.

«Це чергова інформаційна операція РФ у межах ширшої стратегії тиску на союзників України. Кремль використовує економічні погрози, щоб внести розкол, заблокувати рішення щодо активів і послабити підтримку України», – додає Центр протидії дезінформації.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент піддав різкій критиці підхід Європи до санкцій проти Росії, назвавши їхні спроби неефективними, та похвалив рішучі кроки президента Трампа. Він заявив, що саме європейські країни насправді відстають у питанні економічного тиску на Російську Федерацію.