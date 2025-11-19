Головна Світ Політика
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Слово і діло

КНР готова до розширення співробітництва з РФ у таких сферах, як енергетика, інвестиції та сільське господарство

Прем'єр Державної ради Китаю Лі Цян під час свого візиту до Москви та зустрічі з головою російського уряду Михайлом Мішустіним підтвердив готовність Пекіна поглиблювати співпрацю з Російською Федерацією. Про це стало відомо із заяви, опублікованої МЗС Китаю, передає «Главком».

«Китай готовий співпрацювати з Росією, продовжувати зміцнювати комунікацію та координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн», – цитує китайське зовнішньополітичне відомство слова Лі Цяна.

Він уточнив, що КНР готова до розширення співробітництва з країною-агресором у таких ключових сферах, як енергетика, інвестиції та сільське господарство. Китайський прем'єр також закликав Росію збільшити обсяги постачання своєї аграрної продукції та продовольства на китайський ринок.

У відповідь Михайло Мішустін заявив, що стратегічне партнерство між РФ та Китаєм досягло безпрецедентно високого рівня. Він також пообіцяв забезпечити в Росії сприятливе бізнес-середовище для китайських підприємств та інвестицій. Крім того, очільник російського уряду пообіцяв, що Москва збільшить свій внесок у сприяння регіональному та глобальному миру, розвитку і процвітанню.

Як повідомлялося, Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

До слова, Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Зазначається, що Китай все більше обмежує експорт компонентів для дронів в Україну. Пекін також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща. 

