Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
Дініяр Білялетдінов у серпні 2009 року перейшов із «Локомотива» до «Евертона», де провів 77 матчів і забив дев'ять голів

Білялетдінов: Я мешкав у Ліверпулі, який не є столицею, і трохи втомився

Експівзахисник англійського «Евертона» та збірної Росії з футболу Дініяр Білялетдінов поскаржився пропагандистам на своє життя в Англії. Про це інформує «Главком».

«Я міг залишитись, але умовний Павлюченко жив у Лондоні, у нього все було добре. Я ж мешкав у Ліверпулі, який не є столицею, і трохи втомився. Для когось, можливо, це хороше місто, але мені було не дуже комфортно жити в Ліверпулі. Плюс сторонні чинники також вплинули. У мене дружина була в положенні, і я хотів, щоб вона народила в Росії», – заявив росіянин.

Дініяр Білялетдінов у серпні 2009 року перейшов із «Локомотива» до «Евертона», де провів 77 матчів і забив дев'ять голів.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

