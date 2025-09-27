Росія атакувала бригаду газовиків на Сумщині

За попередніми даними, ніхто не постраждав

Російські терористи атакували аварійну бригаду газової служби на Сумщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, пише «Главком».

Як повідомив Корецький, аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах.

Вже під час аварійних робіт ворог атакував дроном службове авто газовиків. Авто знищено, але працівники вціліли.

«Це – тероризм в чистому вигляді. Навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів наші колеги працюють в посиленому режимі. Адже у більшості населених пунктів газ – це єдина можливість приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю», – написав Корецький.

Нагадаємо, російські військові здійснили чергову атаку на енергетичні об’єкти групи «Нафтогаз». Унаслідок удару було пошкоджено газовидобувні потужності.

Як повідомлялося, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари. Тим часом збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн.