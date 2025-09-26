Головна Спорт Новини
Трамп допустив перенесення матчів чемпіонату світу з міст США, якщо в них буде небезпечно

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Трамп допустив перенесення матчів чемпіонату світу з міст США, якщо в них буде небезпечно
Трамп не має повноважень переносити матчі чемпіонату світу з будь-якого міста
фото: Reuters

Трамп: Сіетлом і Сан-Франциско управляють радикальні ліві безумці, які не розуміють, що роблять

Президент США Дональд Трамп допускає можливість перенесення матчів чемпіонатів світу з футболу з деяких міст США. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що розгляне можливість перенесення матчів, якщо вважатиме, що якесь із американських міст, які планують прийняти турнір, є небезпечним.

Журналісти запитали президента США про проведення ігор у Сіетлі та Сан-Франциско. У цих містах мають пройти по шість матчів турніру.

«Це цікаве питання. Нам потрібно подбати про їхню безпеку. Сіетлом і Сан-Франциско управляють радикальні ліві безумці, які не розуміють, що роблять. Ми поїдемо до Чикаго, Мемфісу, інших міст. Там буде безпечно. Якщо я вирішу, що там небезпечно – ми перенесемо до іншого міста, безумовно», – сказав Дональд Трамп.

Разом з тим, Трамп не має повноважень переносити матчі чемпіонату світу з будь-якого міста.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

